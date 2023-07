Ziliotto advirtió que si gana la oposición no se podrá hacer el acueducto a General Pico

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa comparó las obras que hizo la gestión peronista provincial durante el gobierno de Mauricio Macri, y la que se hace en la actualidad, para advertir que en caso de que gane Juntos por el Cambio, el norte de La Pampa se quedará sin acueducto.

Sergio Ziliotto afirmó esta mañana que “la Provincia no puede hacer el acueducto sin financiamiento nacional”.

Y comparó la actual gestión de Fernández con la de Macri: “si analizo cuantas obras pudo hacer Verna con Macri y cuantas puede hacer yo con un gobierno federal, te da una idea de lo que se juega en estas elecciones”.









“En una agenda unitaria como la del gobierno anterior, revela que hay ciudadanos de primera que viven alrededor del obelisco y de segunda los que viven en el interior. Si yo analizo el período 2015 -2019, vemos que con recursos nacionales hicimos 67 viviendas, 11 kilómetros de pavimento y tres jardines no terminados, y ninguna obra pública de magnitud. Basta ver las que hicimos en estos tres años para notar la diferencia”, afirmó.

“Es más, ahora estamos empezando una obra emblemática, que es el acueducto al norte, y es una obra que trasciende la política y lo económico, porque lleva agua potable, que falta en el norte, tanto en calidad como en cantidad. Los acuíferos no dan abasto por el aumento de la demanda y por eso pensamos en la alternativa del río colorado”, describió.

“Estoy hay que plantearlo en estos momentos para saber qué se juega La Pampa en esta elección. Cuando uno analiza lo que viene, tenemos dos espejos en cuáles mirarnos…, cada uno sabrá decir cuál elige”, destacó.

– Si hay un cambio está garantizado el financiamiento para el acueducto? Y en caso de que no, ¿qué capacidad de respuesta tiene la Provincia para hacerlo?

– Capacidad de respuesta de la Provincia de La Pampa es imposible, ninguna, porque el acueducto está valuado en 40 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto en obra pública. Cuando fui diputado acordamos la incorporación del acueducto en el presupuesto 2016 por 1980 millones de pesos, pero el gobierno nacional de ese tiempo (Mauricio Macri), no hizo nada para licitarlo, no avanzó en nada. No sabemos adonde fue esa plata. Es otro ejemplo para mirar cómo votamos

– En medios nacionales le dirían a eso que uste dice, campaña del miedo…

– No, la campaña de la realidad. Si alguno quiere meter miedo, problema de ellos. Nosotros hablamos de la realidad -finalizó.

