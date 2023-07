Opositores salen al cruce de Ziliotto por afirmar que “si gana la oposición “no se va a terminar el acueducto a General Pico

Compartir esta noticia:

Sergio Ziliotto afirmó en conferencia de prensa que si ganaba la oposición no iba a poder terminar el acueducto del norte.

Ante un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio, la Provincia no tendrá “capacidad de respuesta” para continuar con la obra”.









“Es imposible, ninguna chance, porque el acueducto está valuado en 40 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto en obra pública. Cuando fui diputado acordamos la incorporación del acueducto en el presupuesto 2016 por 1980 millones de pesos, pero el gobierno nacional de ese tiempo (Mauricio Macri), no hizo nada para licitarlo, no avanzó en nada. No sabemos adonde fue esa plata. Es otro ejemplo para mirar cómo votamos”, afirmó.

Ante esa nota publicada por Plan B Noticias, el diputado provincial de Propuesta Federal, Martín Ardohain, compartió la nota de este medio y afirmó: “Lo vienen anunciando desde hace 17 años… cómo el Megaestadio. ¡Basta de amenazas!”.

También se sumó el empresario y referente del Grupo Hotel, Luis Bertone, al señalar que: “Si gana la oposición no se va a poder terminar el Megaestadio”, indicó.

También el exdirector de la Juventud de Santa Rosa en el gobierno de Leandro Altolaguirre, Conrado Caione, indicó que “Hace 40 años que gobiernan, ya lo prometieron varias veces, pero si esta vez no ganan no se hace ¿hasta cuándo van a imponer el miedo sobre las propuestas? 115% de inflación, 40% de las personas pobres. ¿Y los problemas van a venir si gobiernan otros?”.

