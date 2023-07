Maju Lozano reveló que le diagnosticaron autismo: “Es un volver a nacer” 

Compartir esta noticia:

En su último programa en Todas las Tardes (El Nueve) después de siete temporadas al aire, Maju Lozano contó que hace poco fue diagnosticada con autismo y confesó que los temas que se trataban en el ciclo la estaban «afectando demasiado y llevando puesta». «A mí me gusta hacer humor, siento que ya no estaba siendo feliz», explicó.

La conductora además detalló que hace un año empezó a sentir que había cumplido un ciclo y que debía dar un paso al costado. El programa seguirá al aire con Nara Ferragut.

“Soy una persona extremadamente sensible y muchos de los temas que pasaron por Todas las tardes me estaban afectando demasiado y llevando puesta. Me estaban llevando hacia un lugar que yo no quiero recorrer y que no me siento identificada. A mí me gusta hacer humor, siento que ya no estaba siendo feliz”, dijo Maju, entre lágrimas, sobre su salida del programa.

Una vez que contó cómo se venía sintiendo en el último tiempo, reveló que hace años está buscando respuestas sobre su propia identidad para sentirse mejor consigo misma: «Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a Dios trajo mucho alivio a mi vida, a la de mis amigos y mi familia», expresó.

De hecho confesó que en un momento pensó «que era adoptada» ya que desde chica sentía «que era un mundo en el que no pertenecía» y no lograba identificarse con ningún grupo. «Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja».

Finalmente, luego de un largo camino de autodescubrimiento, los médicos le dieron un diagnóstico a su malestar: «El 5 de mayo es el día de mi nuevo cumpleaños como me dijo mi terapeuta. Tuve el gran alivio porque para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento comprender que todo esto que venía sintiendo tenía una explicación”.

“Fui diagnosticada de autista. Soy autista. Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante es que ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota”, destacó la conductora.

Luego de hablar con detalle de este proceso, Maju dijo que decidió compartir su diagnóstico para desmitificar prejuicios: «Es una condición y es un espectro. Lo cuento porque siempre fui sincera y me parece que desde mi lugar puedo ayudar a alguien a despejar dudas. Aunque no s oy abanderada nada, apenas puedo con mi vida…».

