Mac Allister: “hay funcionarios comunales que no respetan al Tribunal de Cuentas”

Plan B Noticias dialogó con la presidenta del organismo de contralor provincial, María Alejandra “Marita” Mac Allister, tras la inauguración formal del edificio ubicado en el predio del Centro Cívico, habilitado en la pandemia, peor nunca inaugurado por las restricciones preventivas para evitar el contagio de coronavirus.









“Marita” afirmó que hay algunas autoridades de Comisiones de Fomento “no respetan al tribunal” cuando no rinden cuenta del destino de los fondos públicos.

“Las Comisiones de Fomento a veces son reticentes a la rendición, el año pasado tuvimos problemas con el nuevo sistema renditivo. A ese programa tardaron mucho en instalarlo y no rindieron”, contó.

– ¿Los funcionarios comunales lo hacen por desconocimiento o por algún otro motivo?.

– Algunos no respetan al tribunal y no respetan al ciudadano, al pueblo que paga sus impuestos para que se puedan destinar esos fondos públicos.

– ¿La multa cierra el procedimiento?

– La multa es un castigo por atraso de la rendición, el cargo se aplica cuando no se respalda el gasto realizado, y el responsable debe devolver el dinero a la misma comuna que era la destinataria. Y en los casos donde creemos que hay delito, hacemos la denuncia.

– ¿Con las escuelas pasa lo mismo?

– A veces es una mezcla de motivos, nosotros vamos por el control contributivo, pedimos antecedentes y que vengan al tribunal porque lo que nos interesa es un control contributivo, no queremos uno punitivo para castigar. Sabemos que, para una docente, para un médico, es un sacrificio. No tiene sentido castigar, queremos que, si a vos te dieron plata para dar la copa de leche, que la copa de leche esté dada. A veces es una deficiencia administrativa, otras de conocimientos, y algunas no queda otra que dar la sentencia porque pidieron un dinero, no se sabe en qué se utilizó, no rindieron como es debido, y la sentencia queda firme.

Inauguración

Sobre la inauguración formal del edificio donde el Tribunal de Cuentas funciona desde la pandemia, declarada en 2022, dijo que “el acto implica un reconocimiento al Tribunal de Cuentas como un organismo de contralor externo. Más allá que la ley necesita modificaciones y que el Gobernador se comprometió a reformar, es un reconocimiento a los 70 años del Tribunal”, dijo “Marita” Mac Allister.

La presidenta del TdC contó que se hará una modificación a la ley del organismo para que puedan controlar fondos nacionales. “Es una auditoría que le corresponde hacer a la Sindicatura General de la Nación, pero ahora el gobernador ha dicho que se va a modificar la ley para que ese control federal lo haga el tribunal de Cuentas”.

“Ahora vamos a poder entrar a cada ministerio, a cada secretaria, a cada dirección para auditar los fondos nacionales. Una de las auditorías que hicimos fue la de las vacunas de coronavirus. Ahora, con la modificación es una cuestión de agenda que va a tener el Tribunal”, enfatizó.

Por último, contó que “en el Tribunal estamos trabajando con la digitalización de los procesos, de la inteligencia artificial, pero nunca alcanza el personal. Pero trabajando en estos avances, vamos a poder resolver tareas que son repetitivas para hacer más tareas de investigación. La inteligencia artificial la vamos a utilizar para el control de facturas”.

