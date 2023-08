Juicio a Yanina Coronel: la policía primero, los jueces después, desestimaron una violación a la ley Micaela

Compartir esta noticia:

En la jornada de este lunes 31 de julio, los jueces del Tribunal de Audiencia le restaron importancia a la violación de la ley Micaela y avalaron el incumplimiento policial. Ante las situaciones de violencia de género, uniformados no hicieron la denuncia, incumplieron deberes, mucho tiempo antes del hecho que se juzga en la actualidad.









Durante la audiencia de este lunes 31 de julio un uniformado reconoció que estaba al tanto de las situaciones de violencia de género que contaba Yanina Coronel, pero aclaró que no hizo la denuncia, tal lo obliga su función y la ley Micaela.

Cuando la abogada de Yanina Coronel, Camila Aimar, hizo el planteo e intentó indagar al policía por la falta, el Tribunal de Audiencia integrado por Daniel Sáez Zamora, Alejandra Ongaro y Andrés Olie, la interrumpieron y no le permitieron establecer el mal accionar policial.

Además del incumplimiento, se probaba la connivencia de uniformados con Gabriel Páez Albornoz, que, en lugar de denunciarlo, lo sacaban de la casa y lo intentaban calmar. Todos esos hechos de violencia de género fueron previos y continuos al hecho investigado hoy. Es decir, un juico que se hace porque la policía no actuó cómo debía.

La candidata a diputada nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Trabajadores de Izquierda Unidad, Claudia Lupardo, se refirió a la situación vivida ayer. La dirigente participa de las audiencias orales y públicas y contó que “vengo asistiendo hace días al juicio que le están haciendo a Yanina Coronel, por intento de asesinato a su ex marido. Como sabrán, en medio de toda esta situación están los hechos de violencia de género que salieron a la luz, y por las que el movimiento de mujeres pampeano, venimos reclamando que Yanina es inocente, y que se la está acusando falsamente, por un hecho que ella no cometió”.

“Pude comprobar cómo el tribunal que está juzgando a Yanina desestimó los dichos de la abogada de Yanina, Camila Aimar, ante un reclamo por la Ley Micaela. Resulta que consta en la audiencia de que Yanina, le contó de algunos hechos de violencia de género que estaban sucediendo en su relación, a un policía que era amigo de la pareja. Y el policía, en vez de hacer una denuncia por violencia de género, tal lo dice la Ley Micaela, nunca dijo nada. A nadie. Nunca hizo ninguna denuncia por violencia de género, ni nada”.

“Lo más indignante de todo esto, es que, los propios jueces, no dieron lugar a que la abogada siguiera preguntándole al testigo, sobre porque no había aplicado la Ley Micaela. Como si eso no tuviera que ver con el caso que se está tratando”, dijo.

“Seguiré acompañando a Yanina Coronel en el juicio, tal como lo venimos haciendo las mujeres del movimiento, exigiendo que se cumplan las leyes, sobre todo las que tienen que ver con la violencia de género. Y, desde mi lugar, como militante y referente del Frente de Izquierda en La Pampa, seguiré insistiendo en la elección directa de los jueces por parte de todo el pueblo, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y de los cargos vitalicios, la revocabilidad de todos los jueces por el voto popular y la implementación de los juicios por jurados”, finalizó Claudia Lupardo.

