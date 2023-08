La CGT cruzó a Larreta por su frase “docente que para no cobra”

Desde la organización gremial acusaron al alcalde porteño de tener un plan para «impedir las huelgas» y de impulsar un «capitalismo salvaje».

La CGT repudió al precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por sus dichos sobre el conflicto docente que mantuvo el lunes con un gremio del sector que no integra la central de la calle Azopardo.

El jefe de Gobierno porteño y aspirante presidencial había cuestionado este lunes el paro convocado por el gremio Ademys y advirtió que aquel docente que adhiera a la medida de fuerza «no cobra».

LA EDUCACIÓN NO PUEDE PARAR. EL DOCENTE QUE PARA NO COBRA Y EL QUE NO PARA GANA MÁS.

Mañana muchísimas familias llevarán nuevamente a sus hijos a la escuela tras estas dos semanas de vacaciones de invierno. En la Ciudad, hace años que trabajamos para que los chicos estén en el… pic.twitter.com/MmHUKj9Btr

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 30, 2023