El jueves en el Concejo Deliberante, Mario Vega presenta “Historias mínimas, de por aquí nomas”

El periodista de La Arena presentará el jueves desde las 20 horas el primer tomo de “Historias Mínimas, de por aquí nomas”. Tiene previsto publicar dos más, donde reúne parte de sus notas publicadas en el matutino. LA HISTORIA DEL PENAL QUE NO SE PATEÓ EN ATALIVA ROCA.

El periodista Mario Vega presentará el jueves 3 de agosto a las 20 horas en el Concejo Deliberante su libro “Historias Mínimas, de por aquí nomás. La obra compila sus notas publicadas durante los últimos 15 años en el diario La Arena.

“Las notas salieron todos los domingos. Esto se inició cuando un día me comentaron que tres o cuatro periodistas iban a hacer notas para que el diario no sea tan duro y contenga noticias más amigables. Hice la primera, pero mis compañeros nunca se sumaron”, recordó en diálogo con Plan B.

“Y ahora, van más de 600 notas. Alguna gente me pidió compilarlas en un libro y, la verdad, me pareció muy pretensioso. Yo soy periodista, no escritor, pero un día apunté, tomé coraje y dije que lo iba a hacer. Junté 100 notas y Nadia Muñoz, que es la editora, profesora de Letras, me dijo que, con 50 notas, hacía un libro de 350 páginas y acá estamos”, dijo Mario.

“El libro se llama Historias mínimas, de por aquí nomás’. Son las historias que uno conoce, de gente que ve en la calle y también historias que tienen que ver con cosas que han sucedido en la ciudad, la provincia y distintos lugares de nuestro territorio”, repasó el periodista de La Arena.

“Por ejemplo, un episodio en el que fui partícipe, de un penal que nunca se pateó en Ataliva Roca (en el duelo entre Penales y el local, Pampero), porque, cuando se iba a patear, entró un señor caminando, se paró frente al shoteador, el arquero y el referí y dijo que ‘este penal, acá en Ataliva, no se patea’. ¿Saben quién era?, el intendente, Aquiles Ochoa, se llevó la pelota, el penal no se pateó, le abrió las puertas a la gente y empezaron a correr al árbitro”, contó Vega. “Ganaba Penales, 1 a 0 y ese podría haber sido el segundo gol. Estaba ‘Tachi’ Montigni, un tipo muy conocido al arco, el Gringo Bongiovanni, que era el shoteador y el pelado (árbitro), un petiso al que le pegaron una paliza doble”, amplió.

En referencia al recorte que realizó para armar el libro, Vega dijo que “hubo de todo. Algunos, ayer me criticaban por qué le hice a fulano, lo que suele pasar. En la tapa está ‘Pototo’ Massante, un personaje que deambulaba por la vieja Santa Rosa. ‘Pototo’ era uno, ‘Meneca’, ‘La Pancha’, Saravia, el ‘loco Manzano. ‘Pototo’ era uno, en una foto muy bien lograda por Jimmy Rodríguez. Es una nota que se hizo en 1986, fue la primera”.

“Y la última nota, fue la despedida a Saúl Santesteban, que fue mi maestro en esto de hacer periodismo. Ahora en agosto, se están cumpliendo 45 años de la primera vez que pisé la redacción de La Arena”, dijo Vega.

Consultado sobre si piensa hacer otro libro, Vega dijo que “la idea es hacer tres tomos. Primero quiero recuperar dos pesitos para recuperar lo mucho que gasté, ya que no hay ningún fondo editorial aportando nada. Todo fue con esfuerzo propio y ayuda de algunos compañeros, que me dieron fotos, armar el libro, la tapa, artística”, afirmó Vega.

Consultado por Plan B si hay alguna historia que lo haya marcado más, Vega dijo que sí. La de Saúl Santesteaban dice ‘Adiós al maestro’, porque falleció el año pasado. Saúl fue un maestro de periodistas sin títulos. Vos hablabas con él y no te decía, ‘tenés que hacer así’. Te decía cosas y si vos estabas atento, aprendías. Esa nota me parece sentida, la hice el día que falleció, sacadas de las entrañas. Hay muchos personajes, queridos, otros no tanto, pero me las he tenido que fumar y hacerlas”.

En referencia a las notas, Vega dijo que “lleva mucho más tiempo hacerlas, que leerlas, dos, tres días. Yo te hago una nota a vos, Juanjo y me contás algo, tengo que preguntarle a alguien que te conoce. Son charlas y, ahora con el tema de la tecnología, tenés la suerte de decir: ‘te mando un mail, contéstame’. Y ya tengo la base. A veces le he errado con nombres de familiares, hijos, hermanos y eso queda para siempre, en la prensa escrita, saben cómo es, pero acá estamos”.

Por último, consultado por el precio y lugar para conseguir el libro, Mario Vega dijo que “el precio es $6.000. Me parecía caro y me dijeron que no. Es más o menos lo que me salió imprimir el libro. No voy a ganar un mango, ni cambiar el auto o comprar una casa quinta. Se conseguirá, después de la presentación, mañana”.

“Me gustaría ponerlo en el mostrador de La Arena, vamos a ver si me dejan. No sé si da para ponerlo en librerías, me parece demasiado pretensioso. Hicimos una edición módica, de 300 ejemplares. Con que venda la mitad, me conformo”, cerró Mario Vega.

