Otra de unitarios y federales

Frente a la demanda de las grandes ciudades para las que es injusto que la coparticipación no priorice su magnitud y población; y ante el reclamo de los pueblos pequeños para que no les impidan sumar sus emprendimientos; el gobernador Ziliotto creó un fondo extra que contempla a los grandes, sin perjudicar a los chicos. Intempestiva reacción de di Nápol.









Por Javier Urban – Para poder analizar el proyecto de modificación de la ley de coparticipación que el gobernador Sergio Ziliotto envió a la Cámara de Diputados, y que entraría en vigencia el 1 de enero del año que viene, hay que establecer que, desde lo formal, una ley de coparticipación es un elemento de política redistributiva con la finalidad de equiparar asimetrías entre los distritos que componen, en este caso, a la provincia de La Pampa. Y desde lo ideológico, desde el año 1983 a la fecha, el gobierno peronista se ha jactado de asegurar que en sus gestiones no se ha hecho diferenciación entre pueblos grandes y pueblos chicos.

No obstante, desde hace años, se ha escuchado el reclamo de los intendentes que advierten que la distribución les perjudica y cada uno demanda, de acuerdo a las necesidades que su pueblo tiene, la implementación de un índice que le permita afrontar la problemática que le plantea el lugar que le toca administrar. Naturalmente todos los intendentes sienten que en algún momento lo están o lo han estado perjudicando.

Hoy, la coparticipación tiene un 5% que se divide por 80 municipios, otra parte es la valorización de los vehículos que tienen, los inmuebles, habitantes y la principal tiene que ver con recursos propios, que involucra al 40%. Es decir, se premia a aquel municipio que recauda más ¿Qué pasaba con eso? Muchos municipios tentados a aumentar la recaudación, utilizaban la prestación de algún servicio que tenía el privado para aumentar el índice correspondiente.

El reclamo recurrente ante ese panorama siempre fue del intendente de Santa Rosa (se podría presumir que la misma supuesta inequidad la sufran en Pico, Acha y Castex) que pide a gritos que sólo se contabilicen los recursos propios percibidos, correspondientes a tasas por servicios, contribuciones, derechos, permisos, patentes e impuestos, en virtud que estos recursos tributarios son comunes a todos los municipios.

Pero claro, naturalmente, si se consideraran únicamente esos recursos tributarios comunes a todos los municipios para distribuir la coparticipación, casi toda la plata se la llevaría Santa Rosa y en menor medida Pico, Acha y Castex que, por la gran cantidad de habitantes, recaudan vía multas, espacio aéreo, estacionamiento medido y múltiples servicios; posibilidades inexistentes en el resto de los pueblos que, como recursos propios, sólo pueden cobrar las tasas municipales, un solo servicio y el espacio aéreo de una antena, como mucho.

Además, la mayoría de los pueblos padecen otras problemáticas como la lejanía de los sectores más poblados por traslados de salud, educación y acción social entre otras cosas, situación agravada en este tiempo donde, al depender de la situación agro ganadera, con la sequía, se han visto notablemente perjudicados frente a los grandes centros poblados donde la actividad comercial tiene su influencia.

Si esos pueblos tuvieron la posibilidad, a partir de estaciones de servicio o lo que sea, de generar puestos de trabajo fundamentalmente a los jóvenes para que no se fueran de esas poblaciones, siempre ha sido para poder desarrollar a cada uno de esos pueblos y no para sacar ventajas en la coparticipación, aunque redundara en eso. Y, si con una modificación, como ha venido demandando el intendente de Santa Rosa, se apuntara a imponerles poner esos números como índice, se les volverían a achicar ingresos, quitándosele la posibilidad de desarrollo a esos municipios pequeños en cantidad de habitantes, donde el motor de la economía es el propio municipio.

Ante semejante panorama resulta a todas luces saludable la solución, con pretensión salomónica, plasmada en el proyecto que Ziliotto envió a diputados y que incluye la creación de un “Fondo Adicional de Distribución Poblacional” que, a valores proyectados para 2024, equivale a cerca de $3.500 millones extra. Incrementando así la coparticipación primaria, torta inicial a partir de la cual se reparten los fondos a los municipios.

Este fondo será de carácter permanente y estará nutrido por recursos provinciales. Incluye una transferencia automática a municipios y comisiones de fomento en función exclusivamente de un índice por población (respuesta contundente a las quejas brotadas sobre todo desde Santa Rosa y General Pico). Pero eso se sumará a la distribución ya existente, por lo que ningún municipio recibirá menos recursos coparticipables en términos reales, que el año anterior. El proyecto también deja fijado que el 40% del índice de la Ley de Coparticipación Municipal actual (que involucra a los recursos propios de cada municipio) quedará conformado de manera permanente por un esquema de 29% “según ingresos tributarios” y otro 11% “según ingresos no tributarios”.

Inmediatamente Fernanda Alonso, intendenta de Pico, celebró la iniciativa diciendo que a su ciudad la favorece porque percibirá 640 millones de pesos más en el año; Mónica Curuchet, intendenta de Eduardo Castex hizo lo propio calificando de genial la decisión de Ziliotto de crear un observatorio para seguir la aplicación de la nueva ley que estará en permanente modificación porque las dinámicas de la realidad modifican las situaciones comunales constantemente. También Abel Sabarots, el intendente de Acha, se mostró a favor del proyecto.

El único disconforme, que intempestivamente llegó hasta cometer el desaire de no concurrir a la reunión explicativa del proyecto para la que Ziliotto convocó a intendentes y presidentes de comisiones de fomento, fue el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

Inexplicable, porque con el fondo a crearse, Santa Rosa es la más beneficiada. Percibirá dos puntos más de coparticipación, obteniendo así mil ciento cincuenta millones de pesos más que los que venía recibiendo. Además, con el límite del 11 % que se impone a los recursos no tributarios de los municipios, Santa Rosa se verá favorecida en los próximos repartos. Ni qué hablar respecto al resto de los pueblos, pero incluso en relación a Pico, que se quedará con el 18 % del fondo poblacional, mientras la Capital se apropiará del 33%. Y hay otros puntos, como el nomenclador de recursos estandarizados, que benefician directamente a Santa Rosa.

Sin embargo, di Nápoli, al toque del anuncio del gobernador, salió a decir que con el nuevo Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Coparticipación no se revierte la inequidad distributiva.

Di Nápoli, nunca había estado de acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta en eso de pedir más dinero para el distrito más rico. ¿Te acordás cuando el gobierno nacional le recortara la coparticipación que le había incrementado Macri para bancar el traspaso de la Policía Federal llevando la coparticipación porteña del 1,4 al 3,75 %? Alberto Fernández quería que Larreta cediera el punto y medio que le sobraba después de pagarle los sueldos a los policías y Larreta reclamó a los gritos que no se podía “modificar unilateralmente el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional”. Fue a la justicia y, como no podía ser de otra manera, esta CSJ, le dio la razón.

Cuando eso pasó la Federación Argentina de Municipios rechazó ese fallo porque con él, la CSJ estaba convalidando el desfasaje y la inequidad que comenzó el gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, usurpando recursos federales para hacerlos exclusivos del gobierno de la CABA, recursos que sirven para garantizar el desarrollo de las provincias y de sus municipios”.

«En CABA viven 2.8 millones de personas. En las 23 provincias hay 44 millones de habitantes. Por su condición de Capital Federal, la CABA fue acumulando a lo largo de la historia beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción y en perjuicio de lo que desde dicha centralidad llaman el interior del país; y la coparticipación federal es «el mecanismo para equiparar esas asimetrías”, decían todos los intendentes del país.

Sin embargo, ahora, y argumentando que un vecino de Santa Rosa recibe 15 veces menos comparado con un habitante de la localidad que más recibe, di Nápoli difundió esquemas de coparticipación de las provincias que benefician a sus capitales priorizando el número de habitantes como criterio de distribución. Todas, desde Santa Cruz que reparte el 98% de la torta con ese criterio, hasta Formosa, Río Negro y Santa Fe, que así distribuyen el 40% de lo que recaudan, destinan más porcentaje que La Pampa, que sólo, según di Nápoli, dispone del 20% para repartir de acuerdo a la densidad poblacional.

Así, pareciera abrevar en ese criterio centralista de esas provincias que puso como ejemplo, donde existe la Capital y el resto son poco más que parajes donde resisten antiguos pobladores sin las condiciones de las que gozan los capitalinos.

Más allá de que con su pataleo ignora el criterio de redistribución equitativa pretendido en cualquier coparticipación y la histórica gestión peronista de los gobiernos pampeanos que benefician por igual a pueblos grandes como chicos; lo insólito es que así, para di Nápoli, La Pampa estaría sacando ventajas sobre el resto de las provincias en la Coparticipación nacional porque con el 0,8% de la población total del país, nos estamos viendo beneficiados con el 1,9 de coparticipación.

Ahora ¿esto por qué? Dos semanas atrás, cuando adelantábamos su decisión de crear una nueva línea interna dentro del PJ pampeano, nos preguntábamos ¿en qué anda Copete? Desde su entorno nos decían que nadie puede sacarle de la cabeza que fue Verna quien le bajó el pulgar a su mujer cuando la quería en la nómina de diputados provinciales. Y que su ruptura con La Cámpora es porque que no termina de aceptar que la interlocutora de Cristina ante las autoridades partidarias provinciales sea “Luchy” Alonso, a quien no pudo despojar de la franquicia de La Cámpora en La Pampa, porque sus referentes nacionales la sostienen incondicionalmente. Y que todo eso, lo decidió a gestar su propio espacio desde donde intentar ir por la candidatura a gobernador.

Para eso le era fundamental retomar las buenas relaciones con el gober, que a lo largo de su primera gestión lo benefició haciéndose cargo de muchas de las varias problemáticas de la ciudadanía santarroseña, que tiene clarísimo esa fundamental política de reparación de Ziliotto. Pero es evidente que también esperaba que una nueva ley de coparticipación le permitiera “hacer caja” y al no advertir eso en su proyecto, definitivamente Ziliotto, que ya a fin de año no había resuelto como él pretendía el armado de listas, también cayó en desgracia. Así, enojado con todos, los “memes” que lo emparentan con Luis Si, no tardaron en proliferar en las redes sociales.

Y a 10 días de las PASO, que Carlos Verna posteara «Y ahora nos cagó @SergioMassa», como reacción a la visita del ministro de economía, a la obra del dique El Tambolar en San Juan, un proyecto resistido por La Pampa porque afecta a los ríos de la cuenca, le suma a la presunción de batacazo que esbozábamos la semana pasada ¿no le parece?

