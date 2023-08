“Tenemos en la provincia legisladores jóvenes y no somos sólo el futuro, sino el presente” 

Compartir esta noticia:

El presidente de la juventud del PRO de La Pampa, Rodrigo Martínez, le manifestó a Plan B la importancia que los jóvenes vayan a votar en las PASO “queremos elegir nosotros nuestro futuro, que no nos lo elija alguien más grande”.

Rodrigo apoya la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y señaló que en estos días de campaña: “Estamos repartiendo la boleta, acercándosela a los vecinos. Todos los días estamos en algún lugar distinto del centro, tanto a la mañana como a la tarde, y también se está acercando la boleta casa por casa, en cada uno de los barrios de la ciudad, como también en el interior”.

-¿Cómo viene la campaña?

-Venimos muy bien, con mucho entusiasmo, con ganas, que eso es lo importante. Convocando a la gente que vaya a votar. Sabemos que a veces se complica mucho ir a votar, que han bajado bastante los números en comparación a elecciones anteriores. Pero lo importante es que vayamos a votar, que ejerzamos nuestro derecho a elegir quién va a conducir el país en los próximos 4 años.

-No es tan normal los jóvenes en la política, ¿por qué participan ustedes?

-Porque queremos elegir nosotros nuestro futuro, que no nos lo elija alguien más grande. ¿Por qué tenemos que siempre depender? Somos gente pensante que puede tranquilamente tener una opinión y participar, porque lo importante para cambiar las cosas es participar de adentro. Yo quiero que en 30 años no arrepentirme de no haber ido a votar o no haber estado trabajando en política para mejorar el país que yo quiero tener. Ese es el mensaje que tratamos de llevar. Que los jóvenes somos los que tenemos que elegir nuestro propio futuro.

-¿Y este mensaje lo lleva Patricia o no?

-Claramente. Muchos jóvenes están trabajando con Patricia, gran parte de su equipo son chicos jóvenes y es algo que no es solo de Patricia, sino en el PRO se ve mucho. Siempre estamos los jóvenes en la calle o en las reuniones tomando decisiones que son lo importante. Tenemos una senadora joven, un diputado nacional joven y vamos a tener una diputada provincial joven que asume en diciembre, porque eso es lo importante, que los jóvenes mostremos nuestras capacidades Muchas veces se dice que los jóvenes somos el futuro, nosotros somos el presente, también.

-A nivel nacional se han dado duros cruces en su interna, esto también se da entre los jóvenes

-No, tenemos chicos que trabajan para Horacio y para Patricia, lo importante es que siempre tenemos respeto y muy buena relación. Tenemos amigos del otro lado, así que acá en la Pampa y a nivel nacional entre los jóvenes la relación es muy buena y en dos semanas vamos a estar todos juntos. Creo que eso lo demostraron Horacio y Patricia el domingo en Chubut mostrándose juntos, sacándose fotos, haciendo notas juntos, porque lo importante es recalcar que estamos eligiendo quién va a dirigir el país en cuatro años. En dos semanas vamos a estar todos juntos, repartiendo y haciendo campaña para quien sea el ganador de la interna, ojalá sea Patricia, pero si es Horacio, vamos a estar también nosotros.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios