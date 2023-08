Castañiera pidió “transparencia en el manejo de los fondos públicos”

Compartir esta noticia:

La concejala de Comunidad Organizada demandó la rendición de cuentas del banco de herramientas del año pasado, pero votó a favor de una nueva compra porque “son beneficiosos para la economía regional”

Castañiera acompañó en general el proyecto de la gestión de Luciano di Nápoli para la implementación de un subsidio otorgado parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del “Programa Nacional – Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”, para la compra de herramientas destinadas a emprendedores, pero remarcó que les deben la rendición de cuentas del año pasado.









“Este tipo de iniciativas siempre son beneficiosas para inyectar la economía local y regional, máxime cuando se trata de brindar insumos o herramientas a las personas en situación de vulnerabilidad social y económica”, reconoció, pero remarcó que “la Ordenanza aprobada en el año 2021 sobre el mismo programa y la aprobada en el día de hoy son claras en su articulado, al cumplirse su objeto, el Departamento Ejecutivo deberá informar al Concejo Deliberante los bienes adquiridos, sus proveedores y las asignaciones realizadas a los beneficiarios, pero habiéndose cumplido el objeto de la Ordenanza aprobada en el año 2021 aún no hemos recibido dichos informes”.

“En aquel momento, con los votos positivos solo del Bloque FREJUPA, se autorizó al Ejecutivo a realizar las compras de dichos insumos en forma directa, lo que sucedió nuevamente hoy, y con un monto ampliamente superior al anterior, pero dar esta autorización es una irresponsabilidad, ya que nadie garantiza que se presentarán los informes de gasto dado que ya no lo han hecho”, recordó.

“Esta gestión se caracteriza por no dar cuentas a qué destina el dinero de los ciudadanos, y como siempre digo, no es dinero del Intendente y debe rendir las cuentas correspondientes. Por eso se debe bregar por la transparencia en el manejo de los fondos públicos, con variedad de oferentes, con concurso de proveedores, en definitiva, con el proceso que marca la Ley a la cual estamos adheridos que es el llamado de licitación”, resaltó.

“Es por eso que he apoyado y votado a favor de dicho Programa pero no acompañé los artículos que hacen referencia a autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar las compras directas, y menos aún con la experiencia de las irregularidades constantes de esta intendencia al no presentar ni los informes sobre este punto específico, ni las rendiciones en tiempo y forma al Cuerpo de Relatores”, finalizó Castañiera.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios