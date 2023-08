Jubilados provinciales se manifestaron en Casa de Gobierno: “lamentamos la falta de empatía”

Compartir esta noticia:

Un grupo de jubilados y jubiladas provinciales se manifestaron este jueves en Casa de Gobierno, solicitando cobrar sus haberes al mismo tiempo que el personal activo. También reclamaron por mejoras en la atención de la obra social.

Las y los manifestantes realizaron una aplaudida en Casa de Gobierno, donde recordaron su reclamo por cobrar los aumentos, acordados en paritarias, al mismo tiempo que el personal activo de la administración pública y así, no ver deteriorados sus haberes.

“Hace dos semanas atrás, vinimos luego de pedir una nota, por una reunión con el Gobernador, por el tema de cobrar los aumentos al mismo tiempo que los activos”, explicó Carlos Ortellado a Plan B.

“No tuvimos respuesta y vinimos hace dos jueves acá. Bajó el secretario de Gobierno, que se comprometió públicamente a que nos iba a recibir el ministro de Economía, que esperáramos una llamada. No nos llamaron nunca y decidimos este jueves, de buscar una respuesta”, agregó.

“En la actualidad, los aumentos son desorbitados. Los activos, ya cobraron con aumento y nosotros no, lo vamos a hacer dentro de 20 días”, criticó Ortellado.

Cabe recordar que desde el gobierno tuvieron una respuesta oficial, donde se señaló que el reclamo no se puede cumplimentar, porque la ley no lo permite. “Nosotros ya sabíamos eso y lo entendemos. Pero se habló de algunas alternativas, por planilla complementaria o tipo adelanto. Hoy, los datos los tienen, está todo digitalizado y es mucho más rápido todo”.

Por otra parte, Ortellado confirmó que legisladores de la oposición se comunicaron con ellos para abordar el tema. “Se comunicaron Francisco Torroba y Marcos Cuelle, pero les dijimos que teníamos una reunión con el gobierno y que después que pasara la reunión, íbamos a charlar, ya que se ponían a disposición para charlar con nosotros”.

“Hoy hicimos una aplaudida abajo y decidimos subir, para ver si alguien nos recibe. Es lamentable la falta de respeto, empatía y solidaridad con nosotros. No fuimos chantas, fuimos trabajadores y que cumplimos con nuestro rol de trabajadores. Estamos pidiendo un poco de justicia”, reflexionó Ortellado.

“Aumentó la nafta, la canasta básica y, ¿el aumento sabés que nos cubre? La inflación de mayo y junio. Y no lo hemos cobrado todavía. Mirá si no van a haber posibilidades de charlar y tratar de solucionar esto. Y lo mismo nos pasó con el Instituto. Tuvimos que hacer lo que hicimos, para que después baje alguien a pedirnos un nuevo petitorio y se comprometieron a tratarlo el 24 de julio. Suponemos que lo trataron, pero no nos llamaron más. Reclamábamos por unas prestaciones de la obra social, que tiene que ver con nuestra salud. Somos todos gente grande y la mayoría de los que estamos acá, tenemos patologías crónicas, con tratamientos y medicaciones crónicas. Esto es hasta cruel, si se quiere”, se lamentó Ortellado.

“Tienen tiempo para hacer campañas y andan para todos lados. Si tiene que tomarse el avión, para hacerse una foto, lo toman, se sacan la foto y vuelven. Ahora, para recibir a diez viejos jubilados, no hay tiempo, ni nada. Y no somos candidatos a nada, acá, solo tipos que la estamos pasando mal”, cerró Ortellado.

