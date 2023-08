La Provincia cede tierras a comunidades aborigenes en Parera y General Acha

Compartir esta noticia:

Con sus 16 legisladores, el oficialismo aprobó por mayoría la transferencia gratuita de un inmueble en Parera a la comunidad Rankül Nahuel-Auca, y otro en General Acha, a la comunidad Ñancufil Calderón.









La iniciativa fue impulsada por la secretaria de Cultura de la Provincia, Diana Maggio, quien estuvo en el recinto acompañanando a las y los integrantes de las comunidades que estuvieron presente durante la votación.

“En apoyo a las comunidades aborígenes y en el marco tanto de la ley que declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, como del artículo que en la Constitución de La Pampa reconoce la pre existencia de los pueblos indígenas, el Estado provincial considera oportuno la transferencia gratuita de un inmueble de su propiedad ubicado en Parera, a la comunidad Rankül Nahuel-Auca y de otro ubicad en General Acha, a la comunidad Ñancufil Calderón”, informó a sus pares el diputado Fabio Avendaño.

La diputada Andrea Valderrama (UCR), informó que el voto negativo del bloque fue porque «cada vez que el Estado provincial ceda un inmueble, lo haga con el compromiso del beneficiado de darle un destino específico con un fin comunitario que lo justifique y en ninguno de estos casos pudimos observar eso. Además de que numerosos vecinos de ambas localidades, y por diferentes motivos, nos demandaron vía sendos documentos, que no votáramos a favor de esas cesiones”, argumentó.

Mayoral retiró su proyecto

Habitualmente, en la reunión de la comisión de labor parlamentaria, que se desarrolla antes del inicio de las sesiones, en la que los presidentes/tas de cada bloque se reúnen con el titular de la Legislatura, suele acordarse darle tratamiento urgente – sobre tablas, es la terminología utilizada- a distintos proyectores que por sus características así lo demandan.

Según lo expresado por la diputada Alicia Mayoral, que había presidido ese encuentro minutos antes de la sesión, se había acordado que, entre otros, se le daría tratamiento a una iniciativa por ella presentada, declara de Interés Legislativo a la “Jornada de entrenamiento “CODES” en emergencias prehospitalarias”, a desarrollarse en General Pico.

Sin embargo, la diputada María Laura Trapaglia objetó lo que aparentemente había acordado su jefe de bloque, el diputado Martín Ardohain de darle tratamiento a la iniciativa. Y aclaró que lo hacía porque “durante la pandemia, por no haber desplegado la serie de pasos previos al tratamiento de un proyecto, los diputados del oficialismo, impidieron darle tratamiento a la iniciativa por la cual pretendía que se autorizase a ingresar a la provincia de La Pampa a familiares de personas moribundas para que de ellas pudieran despedirse”.

Aceptando que efectivamente no había transitado su proyecto por las demandas burocráticas que debería haber atravesado, la diputada Mayoral, “como vicepresidenta de esta Legislatura y como vicegobernadora electa, retiro el proyecto y en la convicción de que siempre intento nunca hacer lo que no quiero que me hagan, lo guardo…y tengo memoria”.

Sobre tablas y por unanimidad, los diputados aprobaron la prórroga de la vigencia de la Ley 2222 (suspensión de juicios de desalojo de inmuebles rurales en Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida) hasta el 31 de diciembre de 2026 y las declaraciones de beneplácito a los Bomberos Voluntarios de Intendente Alvear por su 35º aniversario y a la incorporación del primer Robot Farmacéutico de Inteligencia Artificial en la ciudad de Genaral Pico, en la farmacia Lobera y de interés legislativo al libro “Rancul, su gente, mis recuerdos” del autor Miguel Angel Ussei, a la “III Edición de la Feria de las Carreras 2023”, a realizarse en la localidad de Lonquimay y al «2º Festival Fulgor Pampeano» organizado por el Centro Cultural RECREARTE de Toay. Además se expresa público reconocimiento a la señoa Marta Acosta por ser la primera mujer que se desempeña como chofer de ambulancias en la provincia de La Pampa.

