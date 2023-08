Paran trabajadores y trabajadoras de prensa: “hoy estás con tres laburos, viendo cómo llegás a fin de mes”

Compartir esta noticia:

Desde el SIPREN criticaron los bajos salarios en la actividad y cuestionaron a ADIRA por no mejorar el ofrecimiento salarial. “Queremos que sea una profesión digna”, dijo Milton Fernández a Plan B.

Trabajadores y trabajadoras de prensa realizan un paro de 24 horas que afectó a los diarios de papel, en reclamo de mejoras salariales.

Según precisó el secretario general del SIPREN, Milton Fernández, las cámaras empresarias ofrecieron un 7% mensual, contra el 10% solicitado por el gremio.

“Estamos haciendo un paro porque la segunda parte de la paritaria no se cierra. Hace más de seis encuentros paritarios con ADIRA y la oferta que hacen es indecorosa y significa seguir perdiendo en lo salarial, no recomponer el salario y no hay perspectivas de poder mejorar”, dijo el secretario general del SIPREN, Milton Fernández a Plan B.

“Creemos que la primera etapa de paritarias sí fue buena. Hubo una intención de un ida y vuelta y se logró de algo muy chico, a algo bueno. Pensamos que en esta segunda etapa, íbamos a seguir con ese nivel de discusión, pero vos te das cuenta que la cámara empresarial hace una oferta, no se retrae y ni siquiera se presenta a una reunión, lo cual es gravísimo porque te dejan sentado esperando una respuesta, es obvio que hay una animosidad por parte de las empresas, para que los trabajadores salgamos a hacer quilombo. Lo que queremos, es un trato franco”, resaltó.

Fernández dijo que la oferta fue un 7% para julio, agosto y septiembre. “Sería un 21% para el trimestre y nosotros pretendemos un 10% mensual. La buena noticia es que El Diario de La Pampa, hicieron un acercamiento y dijeron que van a poner ese 10%”.

“Felicitamos a los compañeros, porque eso tiene que ver con la movilización, con el plantarse ante la patronal, ante salarios que son injustos”, resaltó Fernández.

“Los otros dos diarios (La Arena y La Reforma) están en silencio y se quedaron con la historia de que están en ADIRA y no pueden poner un mango más sobre lo pautado, cosa que es mentira, ya que cada empresario, puede poner lo que quiere. Sobre todo, cuando hay salarios de hambre”, criticó el secretario general del SIPREN.

Consultados sobre si el aumento en la pauta oficial, repercute de alguna manera en las y los salarios de los trabajadores, Fernández dijo que no. “Ellos (por la patronal) se rigen por su asociación que los nuclea y están plantados en eso”.

“Nosotros queremos seguir en la FATPREN, con discusiones colectivas, pero nos están empujando y, es probable que lo hagamos, a contar con una personería gremial, donde podamos llegar a tener posibilidades de discusiones acá. Creemos que La Pampa es diferente a otras realidades y hay un estado presente”, evaluó Fernández.

“Sabemos que el estado pone dinero para el sustento de las empresas y nos parece perfecto. El derecho a la información tiene que estar y sostener así, con todos los empleados de planta permanente y esa, es una realidad que no se traduce en el bolsillo de los trabajadores, lamentablemente”.

En referencia a la medida de fuerza, Fernández recordó que se trata de un paro de 48 horas. “En nuestro caso, hicimos 24 horas de paro, por el acercamiento que hizo el Diario y evaluaremos cómo seguir. En este caso, para todo el mundo y quienes están sentados y trabajando, son los patrones”.

“En La Arena y La Reforma, los compañeros deciden no plegarse al paro, pero sí a la movilización y la protesta. Son realidades diferentes y cada uno, ve cómo lo procesa interiormente. Nosotros la medida que conocemos, sabemos que resulta es ésta”, dijo Fernández en referencia a la protesta. “Si comparamos los salarios, hoy un empleado de comercio, gana más que un periodista y refleja una decisión: la sociedad que construimos, tiene que ver con eso: con el valor de la palabra y de un periodista. Nosotros apostamos a que el periodismo sea un trabajo digno y a la profesionalidad del periodismo, pero hoy estás con tres laburos y viendo cómo llegar a fin de mes. No hay libertad de expresión, ni manera de tener calidad en la evolución del trabajo”, cerró Fernández.

