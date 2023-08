“Queremos representar a nuestra provincia, pero si jugamos somos descalificadas”  

Compartir esta noticia:

Padres de los clubes de All Boys y Estudiantes manifestaron su malestar con la organización de los Juegos Evita en la provincia. Por un aspecto reglamentario que en su momento no fueron informados, hay deportistas que no podrán participar del torneo a nivel nacional, a pesar de haber ganado la competencia provincial.

Esta semana se disputan las finales de los Juegos Deportivos Pampeanos en Santa Rosa, donde All Boys se consagró campeón de básquet femenino de los Juegos Deportivos Pampeanos Sub 17, “logrando la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, pero un aspecto reglamentario (avisado en plena competencia) les impedirá viajar a las finales nacionales”, expresan desde la institución alboyense.

Detallan que “El equipo conformado por Catalina Llanos, Martina Vilches y Aylen Pinto, más Franchesca Anconetani y Julieta Pérez (quienes juegan en Estudiantes), bajo la dirección técnica de Ezequiel Carpio, logró el título en los Juegos Deportivos Pampeanos, sin embargo no podrán viajar a los Juegos Evita, ya que en plena competencia se les informó que como algunas de las integrantes ya habían competido en el 3×3 no podían hacerlo en el 5vs5. De esta manera, se quedarán sin representar al club en el 5vs5”.

Frente a esta situación dirigentes del club manifestaron su malestar porque durante las instancias preliminares nadie les informó de esta reglamentación. Señalaron que las chicas que jugaron el 3×3 nunca se les comunicó que no iban a poder participar del 5vs5.

Comentan que no fueron notificadas cuando se inscribieron en la lista de buena fe del 5vs5, sino durante la competencia. Tampoco fueron avisadas en las instancias preliminares: «porque jugaron antes, si no podían participar».

Además, aducen que ambos torneos se juegan en distintas sedes y en diferentes épocas del año.

Por otro lado, el mismo problema está teniendo el Club Estudiantes que ganó el 3×3 en categoría sub 15 y que las chicas iban a jugar la próxima semana las finales de los Juegos Deportivos Pampeanos sub 14.

“Con lo que le pasó a All Boys nos enteramos de esta regla. Nadie le aviso al club de esto. Ni cuando jugaron las finales en los primeros días de julio, ni ahora. Si las chicas hubiesen sabido tenían la posibilidad de elegir en que torneo participar”, dijo un padre del Club Estudiantes a Plan B.

“Estaban re ilusionadas, con ganas de representar en ambos torneos a la provincia y ahora que hacemos”.

Desde ambos clubes pretender presentar notas para que se les permita participar de ambos torneos. Señalan que han consultado a referentes provinciales porque no se les informó en su debido momento y les han comentado que sería una responsabilidad de la coordinación siete que representa a Santa Rosa.

Una de las jugadoras del Club Estudiantes le comentó a Plan B que “Nadie nos informó de esto, nosotras queremos representar a nuestra provincia y queremos ganar en la cancha como corresponde, pero si jugamos descalifican a nuestras compañeras”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios