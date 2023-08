Vecinos y vecinas de Villa Germinal norte piden que les hagan la obra de cloacas que pagaron hace cuatro años

Compartir esta noticia:

Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, un grupo de vecinos y vecinas de Villa Germinal Norte solicitaron la realización de una obra de cloacas que ya pagaron.

La obra fue aprobada en el 2019 y no se realizó. “Usamos la Banca del Vecino porque tenemos problemas de cloacas. Queremos que nos den una solución a este problema”, agregó.









”Hace 12 años que tenemos este problema de las cloacas. No puede ser que, teniendo todo pago, debamos pagar $11.000 para un desagote del camión atmosférico”, criticó uno de los vecinos, en diálogo en Plan B.

Por su parte, Adriana Muller dijo que la situación afecta a más de 200 vecinos de la zona, que pagaron por la obra que no se hizo. “Nosotros en el 2019, terminamos de pagar la obra, pero no se hizo. Buscamos transparencia y queremos saber qué pasó. Hicimos lo posible para pagar esta obra y cuando la terminamos de pagar, no nos atendieron más”, enfatizaron.

En la exposición, realizada en la Banca del Vecino, contaron con el apoyo de otros integrantes del barrio.

