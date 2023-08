Andrés Rodríguez dijo que con la paritaria en tramos cortos “le estamos ganando a la inflación”

Compartir esta noticia:

El secretario general de UPCN estuvo en Santa Rosa y se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto, y ratificó su respaldo al candidato Sergio Massa en las próximas elecciones.









El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, visitó la capital pampeana a pocos días de las elecciones PASO, en el marco de una capacitación para delegados y delegadas gremiales

El también integrante del Consejo Directivo de la CGT mantuvo una reunión con el gobernador Sergio Ziliotto, junto al secretario general de UPCN La Pampa y titular del IPAV, Jorge Lezcano, y dio una conferencia de prensa.

Rodríguez destacó que la negociación salarial en tramos cortos permitió “preservar el ingreso” de los trabajadores y que “con este método le estamos ganando a la inflación”.

En ese sentido, dijo que “la gran pérdida salarial se produjo durante el anterior gobierno, cerca de un 20%, en los años 21 y 22 comenzamos una breve recuperación y en el 23 estamos recuperando los salarios”.

Respaldo a Massa

De cara a las PASO del 13 de agosto, Rodríguez ratificó la postura de gran parte de la CGT en respaldo a la fórmula Sergio Masa – Agustín Rossi de Unión por la Patria.

“Vemos que tienen muchas condiciones para competir en las elecciones. En cambio, desde la oposición, no salen de la amenaza. Prometen quita de derechos a los trabajadores, en una situación tan delicada de la Argentina, algo que no es conveniente. Por el contrario, consideramos que se necesitan más derechos. Hay un 40% de compatriotas que están en la informalidad. Hay que mejorar las condiciones de empleo. Por eso consideramos que la fórmula Massa – Rossi es la que más se identifica con el mundo del trabajo”, opinó.

«Las medidas que plantean los otros candidatos son avasalladoras de la realidad del trabajo. No se pude hablar de quitar indemnizaciones , de generar una mecánica en un momento donde no da para eso. Se necesita mucha inversión, crecimiento sostenido, y que eso repercuta en una mejora e incluya a sectores que hoy atraviesan una situación difícil. No coincidimos con esos anuncios», cerró.

