“Nos enteramos por Facebook, nadie nos avisó”, dijo la abuela del niño de 8 años que escapó de una golpiza

La abuela paterna del nene, que se escapó de una golpiza de la madre y el padrastro en Santa Rosa, contó que estaba en General Pico cuando su hijo se enteró por Facebook de la situación.

“Es una muy difícil situación, enterarnos de la manera que nos enteramos, no era la justo. Si mi hijo no hubiera visto el Facebook, no nos hubiéramos enterado. Yo soy remisera y estaba en General Pico cuando mi hijo me llamó ese día para contarme que hay un nenito golpeado, y que le parecía que era su hijo”, contó Nancy Rodríguez al periodista Daniel Lucchelli.









“Ni bien me avisó, lo fui a buscar a Intendente Alvear y vinimos a Santa Rosa creyendo que nos iban a entregar al nene. Antes llamamos a la seccional Segunda y nos pidieron que fuéramos a hacer la denuncia”, añadió.

Sobre la madre y el padrastro del niño de 8 años, dijo que “es una familia de violentos, violentas y alcohólicos”.

“Estuve cinco años viviendo en Santa Rosa y cuando me vine, mi hijo se quedó, conoció a esta chica, y se juntaron cuando quedó embarazada. Convivieron un tiempo, pero la relación no era buena. En varias ocasiones tuve que viajar porque esta chica lo corrió a mi hijo de la casa y lo cortó con un cuchillo”, relató.

“Ayer fuimos a Santa Rosa para llevarle alimentos. Los dejamos en niñez porque no queremos tener contacto con ellos, no queremos discusiones. Esperamos que niñez nos dé la tenencia de mi nieto”, pidió.

“Siempre tratamos de acercarnos al nene, pero no nos han dejado. Cuando lo llamé en marzo para su cumpleaños me atendió la madre y me dijo que el nene ‘no tiene abuelos, no tiene tíos, me tiene solamente a mí’”, y no me permitió hablar con él.

El caso

El sábado 29 de julio la policía asistió a un pedido de auxilio que hizo un niño desde un teléfono celular. Fueron detenidos la mamá y el padrastro. La línea 102 exigió el apellido para tomar la denuncia y no se hizo ninguna actuación.

Un niño evitó una nueva golpiza de su padrastro al tomar un teléfono celular y pedir auxilio. El padrastro fue policía, pero lo dieron de baja.

Este sábado 29 por la noche la policía respondió a un pedido de auxilio en la calle Reconquista al 1.500, casi Uspallata, y al llegar al lugar se encontró con el niño en la calle: el mismo menor hizo el llamado para evitar “otra golpiza”, contaron vecinos del lugar.

La madre y el padrastro tienen un consumo problemático de alcohol “y se la agarran con el nene”, destacaron.

Vecinos contaron que hicieron un llamado a la línea 102 para la atención de denuncias por violencia contra niños, niñas y adolescentes, pero se encontraron con pedidos burocráticos y no se accionó el dispositivo de protección.

“Pedían el nombre y apellido de todos los involucrados y no lo tenían”, indicaron fuentes de la investigación.

Antes de que la línea 102 diera una respuesta, la policía llegó y evitó que “esta vez le dieran una paliza”.

Las dos personas mayores fueron detenidas y el niño quedó bajo la guarda de su abuela.

