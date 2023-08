Paula Abal Medina: “a Massa no le alcanza, porque es el candidato el ajuste económico”

Compartir esta noticia:

Paula Abal Medina, precandidata a vicepresidenta de Justa y Soberana, junto a Juan Grabois en Unión por la Patria, planteó que a diferencia de su adversario en las PASO (Sergio Massa) llevan un programa de gobierno, como el primer peronismo, dijo que hay un punto final en la lógica de seguir corriéndose hacia candidatos cada vez más conservadores, y se refirió a los desafíos de la política, hoy tan extrañada de las necesidades sociales.









Paula Abal Medina es socióloga, feminista, investigadora del CONICET, vicepresidenta del CELS, e hija de lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner llamó “la generación diezmada”, e integra la fórmula presidencial junto a Juan Grabois. Entrevistada por el periodista Diego Genoud, se refiere a esto y nos permite conocer un poco más sobre el perfil de la precandidata.

-¿Por qué te decidiste a darlo?

-Sí, hay un gran salto. Fue una decisión vertiginosa pero de la que no me arrepiento. Tiene que ver básicamente con el recorrido que yo hice desde la sociología. Vengo de una familia muy política, muy politizada, con muchos integrantes en lugares bastante importantes de decisión. Casi te diría que mi lugar de resguardo de tanta exposición fue la cuestión académica, incluso cierto complejo con no aprovechar ni el apellido ni los cargos políticos que ocuparon mis familiares. Casi que por eso hice una corrida total en lo académico y sus acreditaciones.

-Grabois – Abal Medina y Massa – Rossi, dos tradiciones distintas, dos generaciones distintas ¿qué pensas que se define para el votante de Unión por la Patria y los sectores que se pueden sentir interpelados?.

-Hay algo que decimos desde nuestro espacio que es pertenencia a una generación y programa. Pertenencia no tanto por la diferencia de edad, que no es muy significativa, sino por la subjetividad política en la que fuimos construidos en función de ciertos acontecimientos. Algo de lo que dice cristina, que está muy bien, aunque nosotros lo decimos diferente: ella “los hijos de la generación diezmada” y nosotros “haciendo generación”. Hay una pertenencia en esos duelos y en esos miedos en los que transcurrieron las infancias de muchos. Estamos vinculados afectivamente, hay algo de eso que es indestructible.

Y por otro lado en la vereda de enfrente de Massa que es estar siempre en el lado de las luchas y la organización popular. Tanto en la Universidad, como en los barrios, en el territorio, eso expresa fuertemente una generación que después se sumó al kirchnerismo con mucho entusiasmo y fue parte de la lucha contra las patronales del campo y después con la muerte de Néstor, ese momento del fuerza todos, después el movimiento feminista, y que no es acumulativo, no es lineal y no es sencilla la articulación de todas esas historias, memorias y luchas, y es parte de una construcción. En algunos momentos eso se ordena y pude producir mucha fuerza y en otros aparece fragmentado.

La otra gran diferencia es el programa. Juan insistió con la necesidad de volver a recuperar un programa. Que lo tuvo el peronismo de sus inicios. En las reuniones políticas recupero la experiencia del Segundo Plan Quinquenal de Perón. Gana las elecciones en el 51, con un 60% de los votos, hubo una intentona de golpe con Benjamín Menéndez, Evita se moría, la crisis económica estaba instalada, bueno cualquier candidato de nuestra época estaría corrido a la derecha, y Perón emite un comunicado en cadena nacional, diciendo que necesita saber las necesidades del pueblo y pide que escriban que van a elaborar el Segundo Plan Quinquenal con la voz de cada uno de los compatriotas que pueblan este país. Y recibe 100 mil cartas y genera un dispositivo estatal impresionante. Uno de los que recibía todas las propuestas culturales era Leopoldo Marechal, se respondían y se incluían. Y el Primer Plan Quinquenal se había cumplido en un 90%, entonces cada uno que escribía lo hacía con la certeza de que su voz iba a ser parte de esa segunda elaboración. Ese proceso de la participación al poder, que fue despampanante, y en un momento muy crítico si se quiere, hay una decisión de construir desde una gran fuerza social y una gran mayoría social. Entonces la insistencia del programa tiene que ver que la vocación de que la política se hace con capacidad de transformación siempre que hay una mayoría social. Si no se construye la política es un poco lo que pasa con la generación de Sergio Massa. Es otro recorrido. Viene de la UCEDE de San Martín, del armado de Barrionuevo y Camaño con Palito Ortega, después de la ruptura en 2013 con el kirchnerismo, dejando en banda al gobierno de Cristina en un momento muy complejo, su ida a Davos para asegurar la gobernabilidad con el macrismo, el regreso al kirchnerismo y ahora el principal abanderado del FMI. Somos muy diferentes.

-¿Por qué pese a esa disonancia, por todo ese recorrido tan zigzagueante, la cúpula de lo que era el Frente de Todos decide elegirlo como el candidato principal y que implica en términos políticos esa elección de alguien que no tiene que ver con la tradición del kirchnerismo?-

-En primer lugar la opción de Cristina fueron las dos, porque si no de ningún modo Juan Grabois hubiera logrado que su boleta fuera parte del resto de las candidaturas de Unión por la Patria.

-Pero Massa está en campaña con Cristina y a Cristina no la vi mucho con Grabois por ahora…

-Es cierto, creo que en ese último rato se construye una especie de verdad del poder y que es que a Wado no le alcanzaba, que era un candidato perdedor. Pero realmente creo que a Massa no le alcanza, porque es el candidato del ajuste económico. Si miras todas las cifras están peores, las de pobreza, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el ajuste en sectores vitales del gasto social. Con lo cual creo que lo que hay es un proceso de imposición de ciertos factores de poder al interior del peronismo y esa es la resultante de las dos fórmulas que tenemos hoy con sus pesos específicos.

-Dijiste que Argentina atraviesa un retorno al prekirchnerismo, incluso al pre peronismo. Las personas asalariadas están peor, registradas, no registradas, asalariadas y cuentapropistas, mujeres, jóvenes y varones. ¿Hay responsabilidad del kirchnerismo en eso o tiene que ver con otros factores y el kirchnerismo aparece como una fuerza que se va agotando y esto explica el empoderamiento de Massa?

-Creo que en los últimos años se vivió una pelea interna muy fuerte, quedó a la vista la noche de la votación del acuerdo con el FMI. Me da la impresión que el problema más serio que tenemos es que lo que se construyó una unidad política y no una mayoría social. Ahí viene el problema recurrente de los últimos años al interior del campo nacional y popular. Pero resulta que esas estructuras están permeadas por el derrotismo, pragmatismo, el arribismo, y eso es un gran problema de este tiempo. Juan viene del otro lado, nunca ocupó un cargo político en 25 años de acción social y gremial. Lo siento a salvo de esa suerte de habitus instalado en quienes ocuparon cargos de gobierno. Como lo escuché al día siguiente de las elecciones del 2019, de muchos de los que después integraron lugares de decisión en el gobierno “no se pude hacer nada”. Me asombré por esa conclusión después de semejante triunfo y ante una gran oportunidad de construir algo. Ahí me alejé de cualquiera de los sectores políticos y también saque esa conclusión sobre que desgaste el de la política. Y por eso también ese enojo, el malestar y la bronca que hay contra la política, que se manifiesta de nuevo en abstenciones históricas y voto en blanco.

-Parece que la política no toma registro de ese deterioro y falta de legitimidad. Como si esa red de contención social, que en 2001 no existía, lo pudiera todo. Se perdió el miedo al escarmiento en gran parte de la clase política…

-Como si se hubiera evaporado el recuerdo del 2001. Lo vimos de un modo grotesco cuando fue la implementación del IFE, una buena decisión en plena pandemia, se esperaban 3 millones y medio de inscriptos y hubo 12, 13 o 14 millones. Como puede ser que la política está totalmente extrañada de las necesidades sociales, que lo llamamos así pero yo le pongo relatos y lo veo en el trabajo de campo, es un drama social descomunal. Es algo muy grave. Ahí Juan, cuando negocia candidaturas, logra que ingrese Natalia Zaracho, diputada cartonera. Eso que es a cuentagotas y un poco con fórceps en realidad era también una receta del peronismo primero, donde había montones de dirigentes sindicales y populares, participando de lugares de gobernaciones, ministerios, secretarías de Estado.

-¿Cómo reaccionaron el sindicalismo y los movimientos sociales ante la candidatura de Juan Grabois? ¿Hay diferencias entre la dirigencia y las bases?

-Entre la base y la dirigencia sentimos que hay una distancia muy grande. Por lo bajo nos llegan adhesiones sin parar, en ambos casos. Eso habla de la falta de autonomía de los sectores sindicales y de la dirigencia de los movimientos, y de la dependencia respecto del Estado. Cuando decimos que la cancha está inclinada es en esos térmicos, en que hay mucha necesidad de subordinarse por cuestión de supervivencia. Ahora hay una diferencia importante entre los movimientos sociales y el sindicalismo. Para los movimientos sociales Juan sin duda es una especie de candidato síntesis porque lleva en su historia la historia de los movimientos sociales, la relación es directa y estrecha. Lo que creo que hay es lo vertiginoso de los acontecimientos que impidió una construcción conjunta, porque como decía Juan, fuimos nuestro propio plan b, se esperaba la candidatura de Wado, y eso hizo imposible la construcción conjunta.

Por otro lado, en esa fragmentación que hay durante el gobierno de Alberto, muchos movimientos comenzaron a construir candidaturas en municipios, concejalías, intendente. Eso lleva a que si vos te definís por uno de los candidatos perdés votos, entonces hay un reflejo de captar lo máximo posible, por lo tanto no pronunciarse. Eso no quiere decir que no haya una solidaridad muy directa desde los movimientos.

Con la CGT pasa algo distinto. Nos recibieron a Juan y a mí, en una reunión de más de tres horas, debatiendo y caracterizando la situación de los trabajadores hoy. Hubo mucha honestidad por su parte en el reconocimiento del deterioro de muchos de esos sectores. Pero creo que la CGT tiene un problema hace mucho tiempo y es que no reconoce el conjunto de los sectores del trabajo. Ha dejado de ser la expresión del todo para transformarse en la expresión de una parte. Ellos dicen somos los representantes de los asalariados no de los cuentapropistas, que es muy discutible. Pero además, dentro de los que son asalariados, hay 5 millones y medio que son asalariados no son registrados, en todos sus términos, porque ellos no reconocen esa representación. Si vos reconoces la realidad del conjunto que querés representar, no podrías salir a hacer un apoyo con contundencia a Massa. Porque la verdad es que ese sector perdió, desde el inicio de Alberto hasta hoy, casi el 24% de su capacidad adquisitiva, en la participación de la distribución de los ingresos, el 45% de los asalariados no registrados y el 20% de los que ellos asumen, es pobre. Lo digo honestamente porque se lo dijimos a ellos, la necesidad de asumir esa representación.

-Que certezas puede haber para el votante, incluso para los críticos, que esta candidatura tiene que ver con un proyecto y no es simplemente una expresión para retener el voto en Unión por la Patria.

-Ahí me parece que no hay nada como el testimonio de las trayectorias. Si Juan Grabois es una candidatura colectiva, o generación como decíamos, es la historia de 40, 30, 20, u 8 años de lucha, según la edad de los que se incorporan, ese es su horizonte temporal. Algo que tiene raíces tan profundas obviamente tiene una gran proyección a futuro. Esa es la apuesta, la elaboración de un programa, sin duda. La idea de que no se acompañe aún en el caso de ser derrotas, eso estamos por verlo, si no es con acuerdos programáticos muy definidos también abre una perspectiva a futuro. Después por supuesto que hay algo del último minuto. Hay mucho votante que se define en el cuarto oscuro y el mayor fundamento de esa decisión es la bronca hacia el sistema político. Esa bronca puede estar muy bien canalizada por Juan, y ahí habrá que construir la proyección de ese voto, porque Juan tiene el mismo enojo con el sistema político que no ha podido transformar condiciones básicas de injusticia de la Argentina. Habrá que trabajarlo. El otro es un voto consolidado y con futuro, sin duda.

-El voto kirchnerista siempre fue muy disciplinado, incluso en situaciones como la de Scioli. ¿Puede ser distinto esta vez? contra una decisión que tiene el aval de la vicepresidenta, Máximo, parte de La Cámpora.

-Me parece que sí. Incluso la cúpula kirchnerista da señales en los dos sentidos. Creo que se va a dar ese proceso porque creo que hay de algún modo un punto final en todo esto de seguir corriéndonos hacia un candidato que es un poco más conservador que el anterior para ver si de ese modo logramos construir una transformación, y lo que ocurre es una enorme involusión de la situación social. Cuanto más de un 50% de chicos de hasta 18 años pobres se podría entregar en pos de. Creo que hay un final de ciclo y estamos en una instancia en la que lo que hay que hacer es repolitizar lo social y hacer presente la sociedad en la política, y las PASO es el lugar adecuado para hacerlo. Y el compromiso es que con cualquier resultado, el programa elaborado, que es concreto y tiene consignas de transformación muy claras ayude a tener garantías hacia adelante si es que Unión por la Patria ganas las elecciones en octubre.

