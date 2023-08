Movimientos sociales marcharon por Tierra, Techo y Trabajo

Compartir esta noticia:

El Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa reivindicaron la lucha de los movimientos sociales y ratificaron su apoyo a Unión por la Patria. “Del otro lado vienen por todo y el ensayo de la derecha reaccionaria es Jujuy”, dijo Walter Brandimarte.

Este 7 de agosto, integrantes de los movimientos sociales, conformados por el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa y, bajo la consigna Tierra, Techo y Trabajo, marcharon hasta la iglesia de San Cayetano.

La marcha se inició cerca de las 10 de la mañana desde la rotonda del Avión hasta la iglesia ubicada en la calle Pilcomayo.

El referente de la CCC, Walter Brandimarte, dialogó con Plan B y recordó que estas marchas se originaron en el año 2016. “Es una reivindicación al gran frente de unidad que se formó contra el gobierno de Macri, cuando creímos que la unidad era lo que lo iba a derrotar e hicimos una gran jornada. Desde ahí, todos los 7 de agosto, las organizaciones sociales creemos en la reivindicación de esos derechos y todavía, hay muchas emergencias y derechos que no son satisfactorios”, dijo a Plan B Noticias.

Consultado sobre la consigna de la marcha, Brandimarte dijo que era ‘Tierra, Techo y Trabajo’. “En algunos lados, se le agrega pan y paz, sobre todo con el contexto de una derecha reaccionaria, que quiere ser gobierno de nuevo y lo único que propone son balas y palos. En ese contexto, tiene una connotación más fuerte que la anterior”.

“Seguimos de pie para mostrar cuál es la lucha y el camino a esa resistencia a lo que propone Juntos por el Cambio”, agregó el referente de la CCC.

Brandimarte confirmó que continúan dentro de Unión por la Patria. “Seguimos en esa transición que hubo desde el Frente de Todos y creemos que Unión por la Patria crea un mejor escenario para seguir luchando por derechos y reivindicaciones”.

“No lo vemos del otro lado, porque ya sabemos por lo que vienen, con sus intereses privados, a llevarse todo lo que ya tienen y el ensayo es lo que pasa en Jujuy: vienen por la soberanía, recursos, derechos de trabajadores y jubilados”, dijo Brandimarte.

“Si bien no jugamos en la interna de Unión por la Patria, creemos que es saludable que haya interna y propuestas, pero, en ese sentido, dimos un gran debate de la Corriente Clasista y Combativa y el Partido del Trabajo del Pueblo. Creemos que tenemos que apuntar que Unión por la Patria tenga el mayor caudal de votos, sobre todo, atiendo a aquellas personas que están con bronca y enojadas con el gobierno de Fernández y que entienden que tiene que haber un voto castigo y plantean votar en blanco o no ir”, evaluó Brandimarte.

“Nosotros apostamos a que vayan, que pongan su voto de confianza en Unión por la Patria, sea quien sea el candidato. Según analizamos, el caudal de Juntos por el Cambio sigue siendo el mismo de 2019 y 2021, incluso ha disminuido. El porcentaje de voto en blanco que no fue a votar, es el porcentaje del Frente de Todos del 2019. Ahí está el error. Si bien hemos derrotado en las calles a esta derecha reaccionaria, necesitamos a volver a derrotarlos en las urnas”, resaltó el referente de la CCC.

“Nosotros no apoyamos a ninguno de los dos candidatos de Unión por la Patria (Massa y Grabois) y creemos que nuestra tarea en el Frente de Todos, es acercar a quienes están al costado y no quieren participar. Sí, nosotros vamos a trabajar para el que resulte ganador después de las PASO, como corresponde. Entendemos que tomar parte de la interna, podría dividir a los movimientos”, dijo.

“Hay compañeros que tienen afinidad con Juan Grabois, otros que Massa tiene una continuidad y nosotros, dejamos abierta la posibilidad a que elijan a cualquiera de los dos, pero sí se entiende y es un debate que hemos dado en asambleas y un plenario que, cuando esto pase, vamos a trabajar a pleno para derrotar a Juntos por el Cambio”, agregó Brandimarte.

“Está claro que ni antes ni ahora, que cualquiera de estos (candidatos del Unión por la Patria) nos puede sacar de la situación en la que estamos. Crean mejores condiciones para poder luchar. Acá la situación del pueblo se tiene que dar en otras condiciones y con otro estado, pero hoy por hoy, tenemos que tener en cuenta con quién nosotros podemos tener mejores condiciones para mejorar. No es lo mismo golpear una puerta, tres o cuatro veces hasta que te abran, a que no haya ninguna puerta y encima te peguen un balazo. Luego nosotros creemos que la situación se va a revertir con un cambio de sistema, no queda otra. En el mientras tanto, vemos cuál es el mejor escenario para poder desarrollar”, evaluó Brandimarte.

Consultado sobre las y los integrantes de los movimientos sociales ven un horizonte, Brandimarte dijo que sí. “Se ha sembrado esa esperanza de poder cambiar este momento. Ayer, una de las grandes luchas que tuvimos, es el monotributo productivo y lo venimos pidiendo hace años. Estaba dentro de la ley de Emergencia Social, la creación de una figura legal para tener jubilación, aporte, obra social y que permita una producción que sea compatible con el Potenciar Trabajo y se amplía el horizonte de trabajo”.

“Hoy por hoy, es casi proscriptivo el crear una figura laboral en blanco y mantener el Potenciar. Los empleos en blanco están muy por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si hay incompatibilidad entre los dos, caemos en lo mismo. Lo que anunció ayer Massa, es lo que venimos pidiendo hace rato”, dijo Brandimarte.

“Eso ayuda a regularizar la situación laboral de los compañeros, abre otro abanico y, de a poco, vamos camino a un trabajo genuino, desde la política social. Ojalá no nos llamemos más desocupados y seamos realmente ocupados y estemos peleando por otra cosa”, resaltó el referente de la CCC.

Consultado sobre qué falta para que el trabajo sea formal y como en el sector privado, Brandimarte dijo que “en primer lugar, falta un mercado que pueda consumir los productos que tenemos. En una situación de crisis, el consumo se achicha mucho”.

“Segundo, necesitamos un apoyo en lo comercial para meter los productos en la red comercial y, además, la visualización de lo que hacen las organizaciones sociales, sobre todo, la nuestra donde el 100% de los compañeros que tienen Potenciar, están vinculados con una unidad productiva y necesitamos que, desde el otro lado, se empiece a ver como trabajador y trabajadora, a los compañeros, para que consuman nuestros productos”, dijo Brandimarte.

“Todo lo que se pueda vender, desde lo que es carpintería, hasta textil, la gente que lo consume, dice que es buena calidad. Hemos peleado por programas, tenemos herramientas, insumos y, sobre todo, ingresar al mercado comercial a meter estos productos. Eso da una amplitud comercial a los compañeros que los sacaría de la situación en la que se encuentran. Tenemos una herramienta, trabajan, y cuando llega la hora de la venta, en vez de 80, vendés 20”, explicó.

Por último, consultado sobre las unidades productivas de la CCC, Brandimarte dijo que incluyen la actividad hortícola y avícola. “También hay textileras, panadería, carpintería, fábrica de pastas. Son un montón y tenemos a todos los compañeros con un actividad, a lo que se suma el trabajo comunitario, de comedores y merenderos.

“Además, formamos cooperativas de trabajo de desmalezado, pintura de obras, construcción, en un convenio con Provincia, refaccionando y ampliando casas. Al recibir el Potenciar Trabajo, como contraprestación, hacemos reconstrucciones en casas. En la pandemia, pintamos y restauramos todos los jardines maternales de la municipalidad”, cerró Brandimarte.

