Coparticipación: comienza el debate del proyecto de Ziliotto y di Nápoli busca apoyo para modificarlo

La Legislatura Pampeana comienza este martes el debate del proyecto de ley que reforma el reparto de la coparticipación con la inclusión de un fondo de 3517 millones de pesos que se repartirá por población y que en un 50 % se quedan Santa Rosa y General Pico.

A pesar de la mejora, el intendente de Santa Rosa salió con toda la artillería a decir que no alcanza y que la ciudad es discriminada.

Desde las 9:30 el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, comienza la ronda de visita de invitados especiales a la Cámara de Diputados de La Pampa en el marco del proyecto que mayor polémica genera en la provincia.

Se propone modificar la coparticipación provincial para “morigerar” la inequidad que se da con las ciudades con mayor población.

El proyecto fue anunciado como una solución para quienes se sienten afectados por el reparto de fondos provinciales: “Esto revertirá el proceso de inequidad distributiva”, afirmó Sergio Ziliotto el 25 de julio, cuando anunció el envío del proyecto de ley a la Legislatura.

En la actualidad hay $3.500 millones de pesos actualizados por la inflación, que, según el proyecto, irán a todas las localidades. De ese monto, Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex, se quedarán con el 63%.

“En el año 2018, siendo gobernador Carlos Verna y en el 2020, ya en este periodo de gobierno, se fueron enviando proyectos de ley que no encontraron el consenso necesario para hacer la modificación de esta ley”, recordó Ziliotto.

“Hemos tomado la decisión de aumentar la coparticipación primaria, los recursos que en forma automática que van a comisiones de fomento y municipios, que hoy son recursos del gobierno provincial. A todos los fondos que ya existen, se agrega uno nuevo: el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, de carácter permanente y con recursos provinciales”, explicó el gobernador.

“Entre sus particularidades, se incrementa la participación de municipios y comisiones de fomento en la masa coparticipable, que es de transferencia automática y equivalen a $3.500 millones de pesos, según los valores que estamos proyectando para la elaboración del Presupuesto 2024”.

“Este nuevo fondo, de $3.500 millones de pesos, se distribuye exclusivamente por población. De esa manera, como han dicho los intendentes, hoy la inequidad golpea a las ciudades con mayor cantidad de habitantes. Esto morigera ese impacto, pone un freno a la actual inequidad y empieza un camino virtuoso, para encontrar un escenario más equitativo”, afirmó Ziliotto. “La vigencia de esta ley, será desde el 1 de enero de 2024”, agregó.

Pateo el tablero

Tras el anuncio, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, manifestó que el nuevo Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Coparticipación no se revierte la inequidad distributiva, y comenzó una batalla política en la que quedó prácticamente solo: con e paso de los días, solo cosechó el apoyo del vernista Juan Barrionuevo y del diputado del Movimiento Evita, Leonardo Avendaño.

Según d´Nápoli, “un vecino de Santa Rosa recibe 15 veces menos comparado con un habitante de la localidad que más recibe”.

En un texto difundido por las redes sociales dijo que “mi deber como Intendente, es defender los intereses de los vecinos y vecinas de Santa Rosa, para ello me votaron. La actual ley de Coparticipación 1065, sancionada en el año 1988, fue una herramienta de distribución del ingreso público; útil y producto de ese contexto histórico, realidad que en nada se asemeja a este momento en el que debo gestionar”.

“La ciudad en estos largos 35 años ha crecido mucho en extensión y en población a quienes debemos brindarles servicios de manera cotidiana. El actual índice de coparticipación (0,245) es incluso inferior al de hace una década (0,29)”, añadió.

“Por ello resulta imperioso, en mi opinión, que una nueva ley de coparticipación contemple en su criterio de distribución en mayor proporción el índice de población, al igual que sucede en las leyes del resto de las provincias Argentinas; menos en la Ley pampeana”, dijo.

“Debemos juntos encontrar un punto de equilibrio donde la INEQUIDAD DISTRIBUTIVA actual, traducida en que un vecino de Santa Rosa recibe 15 veces menos comparado con un habitante de la localidad que más recibe, se corrija y se plasme legalmente de manera tal que no perjudique ni a los pueblos grandes ni a los pueblos chicos; situación que considero no se revierte con la actual propuesta de ley. Posición que he planteado anteriormente por ante quienes correspondía”, explicó.

Soledad

Tras la expresión pública de su desacuerdo, Luciano di Nápoli quedó en soledad: la mayoría de los y las intendentas, incluida Fernanda Alonso, de General Pico, que se supone vive una discriminación similar, se alinearon con el gobernador Sergio Ziliotto y destacaron que la bonanza del proyecto de ley.

La semana pasada, en declaraciones a Plan B, que “habría que analizar bien los números. Yo te puedo hablar de La Adela, que es un índice de coparticipación muy chico, y que no se condice con el crecimiento que tuvo la localidad. Sabemos que la inyección de fondos que se implementaría es fijo y con esta inflación habría que analizarlo con el tiempo”.

“En principio podemos decir que está bien el proyecto por la inyección del adicional del fondo. Pero es una suma que es fija y no sé cómo va a impactar. La Adela hoy no tiene como levantar su índice de coparticipación. Por eso habría que hacer un análisis del impacto en el tiempo”, comparó.

“Nosotros los intendentes sabemos qué pasa en cada municipio y la discusión es que los fondos sean distribuidos de manera equitativa. Tiene que contemplar todo. No me gustó como se presentó el proyecto desde el Ejecutivo. No coincido como salió, así”, afirmó.

Ayer, el diputado Avendaño, se expresó en una manera similar. En declaraciones a este medio afirmó que “si bien soy diputado de toda la provincia, me debo una reunión con el intendente y comprendo que, como diputado por santa Rosa, también debo velar por los intereses de la ciudad”.

“Creo también que este proyecto de ley lo tiene que tratar esta legislatura, porque fue un compromiso que asumió el Gobernador Ziliotto. Como diputados orgánicos, lo vamos a analizar y lo vamos a tratar”, añadió.

“Tenemos que discutir cómo logramos que Santa Rosa deje de ser tratada como ciudadanos de segunda. Comprendo al intendente, él tiene que velar por Santa Rosa”, reafirmó.

