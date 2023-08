Detuvieron en Neuquén a un hombre que estaba prófugo por un caso de abuso sexual en La Pampa

Compartir esta noticia:

El fiscal Armando Agüero confirmó que un hombre que estaba prófugo desde hace unas dos semanas por un delito de abuso sexual, fue capturado por la policía en la provincia de Neuquén.

Agüero le confirmó a Infopico.com que el hombre no se resistió a la detención y que la investigación continuará su curso.

CASO DE ABUSO EN DORILA

Agüero señaló que están investigando varias denuncias de abusos sexuales y sobre una que se viralizó la semana pasada en las redes, aseguró que la fiscal Ruffini está trabajando en ese hecho, pero no van a brindar detalles.

El fiscal realizó una aclaración sobre el caso y en general ante abusos sexuales: “estamos en absoluta disconformidad con que en las redes sociales se difunda la identidad del hecho y de la identidad de quien sería la persona que lo cometió. Entiendo que hay bronca, enojos, impotencia, ánimos de venganza, escraches públicos; pero cuando se difunde la identidad del agresor en un pueblo tan chico como Dorila y se cuentan irresponsablemente los hechos, lo único que hacen es dañar a la víctima”, subrayó.

Continuó indicando que “esa nena o esa mujer no puede ni salir a la calle porque todo el pueblo sabe lo que le pasó y nadie le preguntó si quería que se conozca su intimidad: se provoca un enorme daño y no nos vamos a sumar a ese daño porque tenemos la responsabilidad de no lesionar a la víctima”.

