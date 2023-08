Compartir esta noticia:

Estudiantes de Santa Rosa respira con la pelota naranja y, de cara al inminente debut en el torneo Pre Federal, estará conducido por alguien que pasó por la institución en su etapa de jugador y que es reconocido por todo el ambiente. Sebastián “Fito” Vasino es el entrenador que buscará competir “de igual a igual” para conseguir uno de los cuatro lugares disponibles para la Liga Federal 2024.

“Mi llegada al club se dio cuando los dirigentes se contactan conmigo, una vez que se fue el entrenador anterior, y la propuesta me interesó y me vine. Ya conocía el club porque jugué en 2006 la Liga B y porque también, en los cuatro años que estuve en Ceriva de General Acha, retomé el contacto con la gente de Estudiantes”, contó Vasino.

El club de la calle Moreno debutará el viernes como visitante, cuando por la primera fecha del Pre Federal enfrente a Argentino de Trenque Lauquen, desde las 21.30. El equipo celeste disputó y ganó dos amistosos con Juventud Unidad de Alpachiri en la preparación y Vasino deja en claro las metas deportivas a los que apunta.

“El objetivo del Pre Federal es poder competir de igual a igual y hacer un buen papel más allá de los resultados. Estoy muy conforme con el plantel que se armó ya que lo hicimos en base a la idea de que sean jóvenes los refuerzos y que tengan la chance de jugar muchos minutos. Eso sumado a los de la Primera del club, donde hay varios de buen nivel y experiencia”, dijo el DT (jugó varias temporadas en Boca en la Liga Nacional) a Prensa del Pre Federal.

Refuerzos.

Estudiantes tiene como caras nuevas en su plantel al pivote Carlos Montenegro, al alero Nahuel Echeverría, el escolta Ignacio Torrente y el pivote Tomás Sagarzazu. También se sumó Agustín Viano, proveniente de Belgrano de Santa Rosa. Siguen en el equipo Nicolás Ayala, Esteban Pérez, Matías Fernández, León Nicanoff, Manu Escuredo y juveniles como Bautista Schwindt, Juan Cruz Hoya y Felipe Alba.

Vasino, en tanto, se muestra cauteloso respecto a lo que mostrará el Pre Federal en las primeras fechas. “El nivel de los otros equipos se va a ir viendo con el torneo, creo que dos o tres se armaron muy bien o mantuvieron su base anterior, lo que les da una ventaja sobre los que armamos todo nuevo, así que en nuestro caso iremos viendo cómo y para qué podemos estar con el transcurso del torneo”, analizó el DT.

Desafío.

Respecto al presente del básquet pampeano y de la zona, Vasino hizo una descripción positiva a partir de torneos como el Pre Federal.

“Creo que el básquet de los lugares chicos se maneja más que nada por camadas, y al terminar los estudios secundarios y que los chicos se vayan a otros lugares a continuar estudios, hace que no se puedan formar grandes proyectos. Igualmente desde que se empezó a mover esto del Pre y del Federal, hay muchas chances para que los chicos se muestren al nivel de Primera, por lo tanto en este torneo espero que varios adopten la utilización de chicos del club para verlos jugar en ese nivel a ver cómo les va, porque no es lo mismo jugar en Primera que en el torneo de formativas”, expresó el ex tirador.

En el final, Vasino resalta la oportunidad de estar en un club como Estudiantes y el desafío que ello significa para su carrera como técnico. “Ya conocía la tradición del club porque como comenté antes jugué con esta camiseta hace unos años, y conocí como era la institución y su movimiento. El cambio respecto a Ceriva, que es una entidad mucho más chica, es enorme; pero ya pasé por muchas instituciones grandes y me adapto rápido”, aseveró.

