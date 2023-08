Compartir esta noticia:

Sin nada de entusiasmo, pero con algunas medidas gubernamentales y declaraciones de ocasión, el PJ La Pampa está cerrando su campaña en apoyo a Sergio Massa, sin dejar de cuestionarle su apoyo a la represa el Tambolar, que dejará sin agua al río Desaguadero-Salado. En Santa Rosa, el batacazo se perfila. Los radicales en línea con Gerardo Morales en su relación con los pueblos originarios.

Por Javier Urban – Más allá de que el precandidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, viene llevando adelante una suerte de raid por algunas provincias, intentando que en aquellas en las que ya se votó, la estructura del peronismo «no se relaje», y milite fuerte en lo que queda hasta las PASO para consolidar el voto propio, fomentar la participación y llegar al piso de 30%, la estrategia del equipo de comunicación que trabaja en la campaña no se mueve de una agenda, principalmente marcada por la gestión y no por los actos partidarios.









Claro que la encrucijada delicadísima de un Banco Central que se ha quedado sin dólares, con la tensión constantemente agravada del mercado cambiario, haciendo llegar al dólar ilegal, libre o blue a casi $600, por lo que el Gobierno ya no está en condiciones de suministrar las divisas necesarias para pagar las importaciones, con el pésimo impacto que esa restricción tiene sobre la actividad económica. Encima con el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistiendo en que le va a mandar los 7 mil 500 millones de USA pero si antes vislumbra un ajuste fiscal mayor al que está en marcha…hace evidente que las finanzas del gobierno nacional están muy complicadas para financiar un “plan platita” preelectoral, que siempre ha sido la bala de plata con la que cuenta el oficialismo antes de cualquier cómico. Es por eso que, lo decíamos hace 15 días, el ministro y candidato, libreta en mano para agradecer o castigar luego, en caso de que lo elijan presidente, espera la voluntad política de los gobernadores, que están en una mejor posición fiscal y podrían “ayudar” a la campaña nacional de Unión por la Patria.

De todos modos, Massa no es de La Pampa (porque al igual que Buenos Aires y San Luis, no arrancó este año con superávit fiscal primario, algo con lo que sí contaron el resto de las provincias; además de ser una de las 4 provincias, junto a Salta, San Luis y Chubut que menos ATN recibieron, sólo $300 millones contra los más de $4 mil 300 millones que percibió la provincia de Buenos Aires y los $700 millones de La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán) que espera una ayuda de esas características.

No obstante, como el resto de los mandatarios, Sergio Ziliotto no deja de hacer público que “el candidato de mayor consenso dentro del peronismo, que en La Pampa yo presido, es Sergio Massa, claramente ha quedado determinado de esa manera”, dice, y tiene, para mostrarle al candidato su aporte desde nuestra provincia con la promoción, que ya comenzó el viernes y seguirá durante todo agosto, que tiene que ver con el Mes de las Infancias.

Se puede comprar en 10 cuotas sin interés y con un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por comercio y por tarjeta, o cuenta de tarjeta, en los dos mil comercios adheridos a la promoción, comercios que, según lo estimó Alexis Iviglia presidente del Banco de La Pampa, van a vender más de cinco mil millones de pesos y se va a estar beneficiando a cien mil titulares de Paquetes Pampa.

Y si bien este aporte podría ser relativizado, porque la promo “Mes de las infancias” forma parte del calendario que, junto a la Cámara de Comercio, habían acordado mucho antes de que se estableciera el cronograma electoral (las PASO estaban en duda por entonces). Y es de las mismas características de la promo mundial a finales del año pasado o la del día del padre durante el mes de junio y habrá similares en octubre con el día de las madres y a fin de año con alguna promo de navidad. Y también porque podría inscribirse en que, ante el marco inflacionario desolador, el gobierno nacional intenta impulsar en la antesala de las elecciones y eso ha hecho que los argentinos hayan vuelto a pagar más con tarjetas de crédito en el segundo trimestre del año, pago en cuotas que empujó las ventas en un momento donde la capacidad de ahorro se esfuma al ritmo de la suba de los precios de la economía, habiendo crecido así, en el segundo trimestre del año las compras con crédito casi en un 20% respecto a lo que se había registrado doce meses antes.

Nadie podrá decir que no es de características inéditas en todo el país, el préstamo personal para los tenedores del Paquete Pampa, que el Banco de La Pampa comenzó a otorgar la semana pasada. Son préstamos con un monto máximo de $400.000, con una tasa fija al 54% TNA y un plazo de 24 meses. Claramente “plan platita” para los bancarizados, Massa no le puede pedir más nada a Ziliotto.

Y Ziliotto y el peronismo pampeano evidentemente poco más hará por la precandidatura de Massa. Desde el bunker de campaña podrán invertir en la pegatina de afiches, siempre en la proporción 5 a 1 entre los que llevan la foto del candidato único Ariel Rauschenberger con Massa, respecto de aquellas en las que aparece junto a Grabois, pero hasta ahí.

Es más, a diferencia de Malena Galmarini y de los exaltados referentes del Frente Renovador, que lo pretenden ningunear, el gobernador pampeano públicamente opina que la candidatura dentro de UP de Juan Grabois aumenta la base para los resultados de la PASO.

Y si hacía falta una gota para desbordar el vaso de la desconfianza que la mayoría de quienes lo van a votar, si no es ahora seguro en la elección general, a Massa, desconfianza de quienes lo van a votar acá, en La Pampa…el precandidato se la mandó en su vista a San Juan, donde sobrevoló y recorrió las obras de aprovechamiento energético multipropósito “El Tambolar” junto al gobernador Uñac, que dijo que Massa tiene mucho que ver con lo que se ha hecho con este proyecto con respecto a cambios para el mejoramiento técnico del emprendimiento. Massa le garantizó la continuidad de la construcción de la represa, sobre el río San Juan que afectará la cuenca del Desaguadero-Salado-Chaduileuvú-Curacó y por eso cuestionada desde 2018 por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia.

Al toque saltó Carlos Verna: «Y ahora nos cagó Sergio Massa», escribió el ex gobernador en su cuenta personal de Twitter y al rato el propio Ziliotto diciendo: «No se puede hablar de federalismo y desarrollo armónico si para lograrlo se antepone la mezquindad y se apropian recursos naturales de otras provincias».

Ni lerdo ni perezoso, alertado por su gente en la provincia, Grabois aprovechó la oportunidad y dijo: “No hay dudas que la posición de La Pampa es la correcta, lo cual no impide que se pueda tener conversaciones sobre el manejo de cuencas. Siempre puede haber comisiones del manejo de cuencas que puede tener observadores, y eso es bueno, porque significa diálogo; pero lo que no se puede hacer es imponer una obra y apoyar a una provincia que no tiene razón, eso está mal y va en contra de una visión federal de país, es una visión de los pituquitos de la Capital, como dijo el amigo Martín Llaryora (intendente de Córdoba)”.

Si hace un par de semanas presentábamos como posibilidad concreta que Santa Rosa se perfilaba para ser un batacazo inevitable (algo que superaba las expectativas de sus tan incrédulos como resignados militantes) era porque con mirada de luz alta podíamos advertir que Massa ya no podría generar entusiasmo entre los kirchneristas que son mayoría en la capital pampeana.

El gobernador lanzó las promos, puso a disposición un préstamo que no existe en toda la Argentina y lo banca con alguna declaración (para atenuar su cuestionamiento a su apoyo al Tambolar, lo respaldó cuando cuestionó al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez por girar los fondos que le transfirieran para hacer Portezuelo a EE UU y dejar latente un lío judicial grande); la jefa de campaña hace pegar 5 afiches de Massa con Ariel contra 1 de Grabois con el precandidato a diputado nacional, pero todo hasta ahí…Y una clara demostración de todo eso es la forma en que los militantes, que se juntaron el sábado a la mañana en la Plaza San Martín y en otros lugares de la ciudad, presentaban las boletas que les entregaban a los transeúntes y automovilistas: estaban doblados de modo tal que la cara visible era la del tercer cuerpo, la que propone a Rauschenberger diputado nacional y detrás los cuerpos del candidato a presidente y del candidato a legislador del mercosur. Es que ¿cómo hacés para militar una Argentina con 18 millones de pobres y 5 millones de indigentes; cómo hacés para militar que al 20 de julio se hayan necesitado de 232 lucas y media para poder acceder a una canasta familiar; cómo hacés para militar que la jubilación mínima, la que cobran el 87% de nuestros amados «viejos», sea de nada más que $87.962, lo que significa que no pueden llegar a fin de mes, si no tienen la ayuda de sus hijos o nietos, o familiares? Por eso se le arma algún pequeño acto a Ariel y los dirigentes del PJ, si le preguntan por quién van a votar, dicen Massa…pero hasta ahí.

De todos modos, la última sesión en la Cámara de Diputados de la provincia dejó en claro que con batacazo o no en su PASO, el voto democrático y antifacista debe ir para UP, para cualquiera de sus dos candidatos.

Es que justo el mismo día en que el Malón de la paz, decenas de comunidades originarias de Jujuy, acompañadas por otras de todo el país, terminaron de desandar más de 3300 kilómetros para llegar a movilizarse en Capital Federal, pasar por el Congreso y finalmente quedarse frente al edificio de Tribunales, con sus tres reclamos concretos: que la Corte Suprema se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” ejecutada por Gerardo Morales; que el Congreso de la Nación intervenga a la provincia de Jujuy y, tercero, que elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena; mientras la represión sigue en Jujuy, porque el radical Gerardo Morales quiere mostrarse Humphrey Bogart, bien duro e inmoral, para darle una mano de pintura sangrienta a la fórmula que integra con Rodríguez Larreta y así equiparar el discurso de la comandante Pato Bullrich, que parece caer bien con su propuesta de orden despótico como matriz de una violencia sin freno que no se distingue del caos. Justo ese día, el radicalismo pampeano demostró estar en línea con Morales y votó en contra de que el gobierno provincial les cediera a las comunidades Rankül Nahuel-Auca, y Ñancufil Calderón sendos terrenos en Parera y General Acha. Tampoco el bloque de propuesta federal (el PRO) votó a favor de esa cesión a pueblos originarios y se podría decir, entonces, que los radicales, justo antes de las elecciones, no podían votar distinto que sus socios.

Pero no, una diputada del radicalismo, Andrea Valderrama, tomó la palabra y asumió la convicción con que el radicalismo se negaba a cederle terrenos a las comunidades indígenas: porque no les quedaba claro el bien que desde esos lugares las comunidades podrían hacerle a la sociedad. No hubo ni un solo legislador o legisladora radical que demostrara ser distinto al represor Morales, la misma tijera los ha cortado a todos ellos y ellas.

