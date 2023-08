Bullrich: “Molares estaba en una crisis de salud muy fuerte”

Compartir esta noticia:

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró conocer al hombre muerto en el Obelisco. «Estaba en una situación de enorme debilidad física», argumentó.









“Yo conocí el caso de Molares. Él estaba muy enfermo cuando se produjo la transición entre Añez y Evo. Nosotros tuvimos que cuidar la Embajada Argentina en Bolivia. Muchos periodistas se resguardaron allí por el caos que había. Molares también. Estaba en una situación de crisis de salud muy profunda, muy fuerte”, sostuvo Patricia Bullrich en relación a la muerte del militante de Rebelón Popular, luego de la represión desatada por la Policía de la Ciudad.

En diálogo con el periodista Jhonattan Viale, la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio no perdió la oportunidad de acusar también al gobierno, en una escueta y extraña reflexión. «el oficialismo sabe que pierde las elecciones y quiere desatar el caos”, sostuvo.

Para la referente del Pro, “los argentinos necesitamos orden para que no haya cortes todos los días y no lleven chicos y gente enferma a las manifestaciones. A los movimientos sociales no les importa movilizar personas que no están en condiciones de salud”, finalizó.

