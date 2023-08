Cajas de profesionales realizarán plenario nacional en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

Las tres cajas profesionales de La Pampa junto a la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina anunciaron el plenario nacional del sector que se desarrollará en Santa Rosa en noviembre y reunirá a más de 170 dirigentes.

Además, este viernes a las 18 horas, en el marco del Día de la Solidaridad Profesional, las entidades llevarán adelante en el Hotel Mercure una Jornada de Educación Previsional para representantes de la zona patagónica.









El anuncio lo realizaron Víctor Bensusán, presidente de la Caja Forense; Gustavo Gueller, presidente de la Caja de Previsión Profesional; Fabio Santillán, presidente de la Caja de Previsión Médica; María Cecilia Barrios, secretaria general de la Coordinadora nacional; y Sandra Receda Abdo, vicepresidenta de Caja Forense y referente de la Comisión Jurídica de la Coordinadora Nacional. También estuvieron directivos de Caja Forense.

Los y las dirigentes anunciaron el 82 Plenario de la Coordinadora Nacional de Cajas de Previsión y Seguridad para Profesionales en Santa Rosa en el mes de noviembre. Este evento, que reúne más de 170 dirigentes de todo el país, se constituye dos veces al año en distintas regiones siendo sede esta vez La Pampa como integrante de la Patagónica.

La actividad del viernes estará orientada a jóvenes profesionales de la provincia y disertarán Barrios y Abdo. La Coordinadora de cajas profesionales impulsa una tarea de educación para reforzar los conocimientos acerca de la seguridad social de los y las profesionales, y fortalecer los vínculos entre las y los jóvenes afiliados con sus cajas. Así, ya desarrollaron la experiencia en el mes de julio en la Caja de Abogados de Tucumán. Próximamente, esta charla se presentará en la ciudad de Roca, Rio Negro, para los y las jóvenes profesionales de la región patagónica.

Barrios indicó: “La jornada de mañana es trascendental porque hay que explicar el ABC de la seguridad social, para el que está adentro es conocido, pero para el que está afuera hay cosas básicas que no conoce. Tenemos embates sociales donde hay muchos profesionales que no entienden el concepto de solidaridad y es la base de los sistemas previsionales. El que piensa para uno mismo no va a poder entender qué es la seguridad social. Porque se hace en el conjunto y pensando en el conjunto. Y además pensar en un plano nacional porque las cajas profesionales no estamos ajenas al escenario actual y eso también hay que explicarlo”.

La exposición se desarrollará en conmemoración del Día de la Solidaridad Profesional, fecha establecida por la Coordinadora recordando el 11 de agosto de 1994 cuando se sancionó el artículo 125 de la Constitución nacional durante la reforma de ese año, y que reconoció el derecho a que las provincias, puedan mantener sus propios sistemas de seguridad social, públicos y profesionales.

Bensusán indicó al respecto que “el Día de la Solidaridad es muy importante para todos los profesionales de la Argentina, ha sido motivo de luchas denodadas y nos da el pie para replantear varias cuestiones del presente hacia el futuro. En los ejercicios de las distintas profesiones la realidad está muy difícil, hay realidades que tienen que ver con los jóvenes profesionales que tenemos que atender y al mismo tiempo preocupa la situación de los profesionales de la mediana edad y que están en edad de jubilarse. Tenemos que generar un escenario de contención, aunando esfuerzos con el Estado, como depositarias de ese Estado. La protección de la sociedad es el sentido de la seguridad social desde los primeros hasta los últimos años, y en momentos de complejidad vemos la necesidad real de nuestro sistema”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios