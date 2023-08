Cerró el Festival de Cine de General Pico

Compartir esta noticia:

El último día de la séptima edición del Festival de Cine inició su función con ‘Mujeres que trabajan’, dirigida por Manuel Romero, copia restaurada, realizada por el equipo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

En el mismo lugar se proyectó ‘Here’ de Bas Devos, un film de la competencia de Largometrajes Internacionales.

Pasadas las 20:00 horas inició la Ceremonia de Cierre de esta séptima edición junto con su premiación. Durante el inicio de la gala, el público disfrutó del concierto a cargo de Julieta Díaz y Diego Presa, que presentaron su disco ‘Río’.









En esta oportunidad, y en el escenario del Cine Teatro Pico, se conocieron las películas ganadoras, se entregaron los premios del público y los del jurado.

El director artístico del Festival de Cine, Pablo Mazzola, expresó: “La Asociación Italiana desde la primera edición buscó estimular, fortalecer diversidades cinematográficas; nos dejaron proponer obras, que a veces es complejo que se proyecten. Lo que vamos buscando es que cada uno de la comunidad tenga conciencia de este espacio tan único que es de las dos salas de cine. Hoy poco a poco vamos tratando de fortalecer eso, de que el encuentro sea grato, y sea un refugio como todo acto cinematográfico”.

Premios

La entrega de premios de esta séptima edición abrió con un Reconocimiento de CINEAR para cortometrajes. La mención especial fue para ‘Acá te dejo’, de Mariano Samengo. El premio CINEAR fue para ‘Desierto’, de Francisco Provedo.

En esta ceremonia, también se entregó el premio Cortopolis que fue para ‘The Hidden Gesture. War and Melodrama in Hollywood’s 30s’ de Dana Najlis.

Luego fue el turno de que el Jurado Joven suba al escenario. Se trata de un grupo de chicos de secundario que cursan en diferentes escuelas y que, coordinados por Simón Yacomuzzi, se dedicaron a ver películas y eligieron con una serie de criterios a las ganadoras. Para ellos ‘Lo que dejamos en el camino’ de Branco Fernández Sciafa fue el mejor corto regional.

Los chicos que integran este jurado se expresaron sobre el cortometraje elegido: “Es un corto maravilloso, nos gustó mucho, porque se trata de un viaje entre un padre de familia y una hija, que tenemos la mayoría de nosotros, nos llega mucho por los sentimientos, el sentido del viaje porque era un funeral. Nos hizo sentir muchas emociones fuertes, y eso pesó mucho a la hora de elegir el ganador”.

El Jurado Joven también eligió el mejor cortometraje nacional, cuyo reconocimiento fue para ‘Acá te dejo’ de Mariano Samengo. “Lo elegimos porque nos llenó mucho el corazón, nos tocó demasiado, porque sentimos que se relaciona con nuestra vida. Ver como se expresan las emociones fue lo que nos llegó y por lo que lo votamos”, dijeron.

A posteriori fue el turno de la entrega del premio del público Domingo Filippini al mejor Corto Regional. En esta oportunidad ‘Vías’, de Agustín Richards, se llevó la estatuilla de la séptima edición.

Competencia Regional de cortometrajes: premio Piedra Fundamental

El jurado de esa instancia estuvo integrado por Lucrecia Matarozzo, Ezequiel Salinas, y Azul Aizenberg. En esta oportunidad, la mención especial fue para ‘He has never ever eaten a cake’, de Alejo Estrabou.

El premio Piedra Fundamental al Mejor Corto Regional fue para fue para ‘Lo que dejamos en el camino’, de Branco Fernández Sciafa, quien subió al escenario y agradeció su galardón. “Agradezco al jurado, soy pampeano y que esté sucediendo esto en la provincia es muy importante. Poder traerlo acá en el estreno nacional y este reconocimiento es maravilloso. Siempre voy a volver ”.

En cuanto al mejor Corto Nacional, el premio del público Domingo Filippini fue para ‘Viva Česko’ dirigida por Wenchi Hayzus.

Competencia Nacional de cortometrajes: premio Piedra Fundamental

La mención al Corto Nacional de esta séptima fue para ‘The Hidden Gesture. War and Melodrama in Hollywood’s 30s’ de Dana Najlis. Y el premio del jurado Piedra Fundamental fue para ‘Desierto’, de Francisco Provedo

Largometrajes nacionales:

En este punto, el premio del público Domingo Filippini tuvo su ganador de la competencia. Fue Estertor, de Sofía Jallinsky, Basovih Marinaro, la película que se llevó el galardón.

A propósito de esta entrega, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso agradeció al público y dijo: “Que Pico pueda contar con este evento que cada vez deja más cosas para seguir haciendo, y despierta más cosas que hacen que la ciudad se apropie de la propuesta, y que la sala esté llena en su ceremonia de cierre. Felicitaciones a la organización, a la comisión directiva de la Asociación Italiana”.

El jurado de esta instancia estuvo integrado por Martín Farina, Lautaro García Candela y Franca González, quienes analizaron los diferentes largometrajes y eligieron al ganador. La mención especial fue para la película ‘Estertor’ y el premio Piedra Fundamental fue otorgado a ‘Los Delincuentes’, de Rodrigo Moreno.

Competencia de Largometrajes Internacionales

En el marco de esta competencia el premio del público Domingo Filippini fue otorgado a Rotting in the sun, de Sebastian Silva. Y el mejor largo internacional, que fue ‘Here’ de Bas Devos, recibió el premio de la Piedra Fundamental.

Para finalizar, el presidente del Festival de Cine, Jorge Epifanio se dirigió al público y agradeció la presencia de todos y cada uno de los que hicieron y participaron de esta séptima edición del Festival de Cine de General Pico. “Es una sala inmensa, magnífica y hoy nos dimos cuenta de la grandeza que es Pico. Tenemos dos salas de cine como estas, muy grandes. Desde la Asociación Italiana las mimamos, las trabajamos para sostenerlas y valorarlas, y ese es el sentido”.

