Tras represión de la policía porteña, dirigentes y candidatos repudiaron la muerte de Facundo Molares

Referentes de distintos partidos repudiaron la muerte de Molares durante una represión de la policía porteña y exigieron justicia contra los responsables.









El dirigente social y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, se refirió a la muerte del fotoreportero Facundo Molares tras la represión de la policía porteña, pero también al crimen de Morena, ocurrido ayer luego de sufrir un robo por dos delincuentes en Lanus. “Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia; que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad”, expresó.

Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia; que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad. — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 10, 2023

Desde el mismo espacio, la diputada cartonera Natalia Zaracho, manifestó: “Todo mi repudio a la violenta represión en capital que derivo en la muerte del compañero Facundo Molares. Manifestarse políticamente es un derecho”.

La precandidata presidencial del FIT-U por el PTS-IS, Myriam Bregman, condenó “el accionar brutal de la policía de Larreta” que “terminó con la vida de Facundo Molares”. Y expresó su repudio “a este nuevo crimen de estado fogoneado por los que alientan la represión y la criminalización de la protesta”. Además pidió “castigo a los responsables” y la libertado de los detenidos.

El accionar brutal de la policía de Larreta terminó con la vida de Facundo Molares. Nuestro mayor repudio a este nuevo crimen de estado fogoneado por los que alientan la represión y la criminalización de la protesta. Castigo a los responsables. Libertad inmediata a lxs detenidos. — Myriam Bregman (@myriambregman) August 10, 2023

Su rival en la interna, Gabriel Solano, precandidato del PO-MST en FIT-U, señaló que “lamentablemente se confirma que fue asesinado el compañero Facundo Molares” y consideró que “la responsabilidad recae en el gobierno de Larreta y su policía”. A continuación exigió “juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de este crimen”.

En mi carácter de presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura CABA voy a presentar la citación del Ministro Burzaco y exigir que se presenten todas las filmaciones y demas pruebas para que sean analizadas por la comisión.

Justicia por Facundo — Gabriel Solano (@Solanopo) August 10, 2023

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) también repudió el hecho en un comunicado “la represión de la policía de Larreta y el asesinato del compañero fotoperiodista Facundo Molares” y señalaron que “en imágenes de video se puede ver a Molares siendo brutalmente asfixiado contra el piso por un policía de la ciudad”.

“Exigimos justicia y una condena firme a los responsables materiales y políticos. Nos solidarizamos con su familia y sus compañeros”, remarcaron.

Repudiamos la represión de la policía de Larreta y el asesinato del compañero fotoperiodista Facundo Molares. Exigimos justicia y una condena firme a los responsables materiales y políticos. Nos solidarizamos con su familia y sus compañeros. pic.twitter.com/JqJoFHz3zD — FATPREN (@PrensaFATPREN) August 10, 2023

