Rodríguez Larreta criticó las protestas previas a las PASO: “Hay gente que la quiere pudrir”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio se quejó de las manifestaciones realizadas el jueves y afirmó que «el propósito obviamente es embarrar la cancha».

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta criticó al Gobierno por la «irresponsabilidad de poner en duda la realización de las elecciones» y advirtió que «hay gente que la quiere pudrir».

«Poner en duda las elecciones a tres días realmente es una irresponsabilidad, justo cuando queremos que la gente vaya a votar, después de los niveles de ausentismo que se vieron en las provincias», sostuvo el jefe de Gobierno porteño respecto a las declaraciones los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Transporte, Diego Giuliano.

Y, minutos antes de que comience a regir la veda, agregó: «Entiendo la angustia de la gente, la desazón, por no ver respuestas, pero la solución no es no ir a votar».

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el referente del PRO se refirió a la protesta que se realizó el jueves en el Obelisco y los incidentes que hubo y advirtió que «hay gente que la quiere pudrir».

«El propósito obviamente es embarrar la cancha, generar más confusión, querer afectar las decisiones electorales», señaló, previo a una nueva movilización en repudio a la muerte del manifestante Facundo Molares.

Respecto a esa situación, Rodríguez Larreta destacó que «lo que sucedió fue que en el marco de una manifestación falleció una persona de un infarto».

«Hay que investigar cómo un tipo de las FARC estaba en la Argentina, qué hacía alguien con ese prontuario», añadió.

También pidió «sensatez» a las organizaciones sociales que marcharán esta mañana en el centro porteño: «Apelo a la sensatez de los que convocan y lideran la marcha para evitar situaciones de violencia. Y los responsabilizo si las provocan».

Por otra parte, el referente de Juntos por el Cambio reconoció que «los cambios generan discusión inicialmente, pero hay que tener el liderazgo y las convicciones de llevarlos adelante».

«La gran mayoría de los argentinos, la mayoría silencio, quiere un cambio profundo», remarcó.

