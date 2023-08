El MoFePa volvió a reclamar el cambio del sistema de voto en La Pampa

Compartir esta noticia:

El Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) dijo que el sistema de elecciones tal como está solo beneficia a los partidos más grandes y perjudica a los chicos, y propusieron como solución el voto electrónico o el sistema de boleta única, paradójicamente en una PASO en la que sorprende el candidato Javier Milei y el sistema de voto de CABA fue criticado hasta por los propios por las demoras en la emisión del voto.









En un comunicado titulado «El MoFePa por una mejor democracia y en defensa de las minorías», reiteraron el reclamo contra el sistema electoral en la provincia:

Venimos diciendo desde el 2001 que el sistema electoral es la base de la democracia, tiene que permite cumplir con la garantía constitucional de elegir y ser elegido. Que todos los ciudadanos que se presentan a una elección tenga la posibilidad de ser votados, y a todos los votantes a tener la posibilidad de votarlos. Pero el sistema está obsoleto y perimido sobre todo en nuestra provincia, no interesa cambiarlo. Los partidos mayoritarios les interesa que el sistema funcione mal, por que ese mal funcionamiento a ellos no solo no lo afecta, sino que los favorece. Hoy con la P.A.S.O. nacionales vemos claramente como no se cumple con dicha garantía constitucional de elegir y ser elegido.

Si se exige una cantidad innumerable de requisitos que va desde tener un partido político, cumpliendo en un todo con el código electoral, organigramas, respetando jurisdicciones, etc. Si tanto cuesta estar habilitado para presentarse, se tiene que garantizar que la persona, tenga el derecho de ser elegida, y al votante el derecho a poder elegirla. Es una garantía constitucional.

De 27 listas que se presentaban a ser votadas hemos contactado en las mesas que vimos, que no llegaban a más de 13 o 14 listas las presentadas, la otra no están porque se robaron, no las pusieron o por que no fueron enviada a la justicia. La responsabilidad de que falten boletas al momento de votar, es de los partidos, son ellos los que deben poner las boletas en las urnas y reponer las del comicio.

Ahora si esto es de imposible cumplimiento por que la minorías no pueden cumplir con ello, no es obligación del estado mejorar el sistema y hacer uno posible?

Esto se solucionaría muy económica y fácilmente con un sistema de voto electrónico o con el sistema de boleta única. ¿Por qué no se cambia? ¿Por que no le interesa cambiar a quienes tienen los legisladores para hacerlo? Porque el sistema como esta no los perjudica y el otro sistema de voto electrónico o boleta única iguala a todos en posibilidad de elegir y ser elegido. ¿Cuántos proyectos electorales se han presentado en 40 años en La Pampa? Y lo que se ha hecho desde la reforma de la Constitución Provincial con un piso electoral, hasta las la ley de PASO, solo favorece al PJ en menor medida a la UCR y ahora al PRO. Veremos que se hace en este nuevo periodo que comienza en diciembre.

