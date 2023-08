Torroba reconoció la derrota frente Ardohain y anunció que esta fue su última elección

Compartir esta noticia:

El candidato radical perdió contra su contricante del Pro, Martín Ardohain, que va como precandidato a diputado en la lista de la presidenciable Patricia Bullrich, y dijo que no será más candidato

“En primer lugar felicitar a Ardohain que va a ser el próximo candidato. La performance de Patricia Bullrich ha sido pareja en toda la provincia”, dijo Torroba antes de las 21 horas, desde el bunker de la UCR.









Con el 52% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio se ubica como la segunda fuerza más votada con el 28,9% de los votos.

La lista de Bullrich-Ardohain obtuvo el 16,6% (16.883 votos a presidente y 16.549 a diputado), mientras que la de Larreta-Torroba el 12,4% (12.615 votos a presidente y 13.188 a diputado).

Torroba dijo que no se pudieron repetir los resultados de las elecciones de febrero dijo que «si esta elección hubiera sido sin candidatos nacionales, el resultado hubiera sido otro». «Indudablemente hay un arrastre nacional que es difícil de contrarrestar», agregó.

Con estos resultados la UCR pierde una de las bancas en el Congreso Nacional. Al respecto, Torroba dijo que «tiene que llevar a pensar el funcionamiento de los partidos políticos, nosotros llevamos tres periodos sin candidato a presidente, tenemos que repensar esto. Adhiero a la necesidad de las coaliciones pero también creo que es una falla del funcionamiento».

Sobre la necesidad de una discusión hacia adentro del partido, dijo que «había un precandidato que era Martín (Berhongaray) que como no había enganche de boleta me tocó ser candidato a mi. Yo apoyaba la candidatura de Manes y él vino a apoyar mi candidatura como un gesto de reciprocidad (finalmente no fue candidato). Lo que hace falta es revisar el funcionamiento del partido a nivel nacional, con total sinceridad, sin flagelarse, pero tampoco echándole las culpas a otros»-

En lo persona dijo que «me tocaron 20 años intensos, genera fatiga y quiero hacer otras cosas» y confirmó que ésta «es mi ultima elección».

La elección de Milei

Seguidamente, consideró que el resultado en el que Milei es el candidato más votado «tiene que ser un llamado de atención de toda la política argentina. Pero no hay que buscar excusas ni enojarse con lo que la gente ha votado».

El dirigente radical se mostró “sorprendido” por la elección del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, “si la democracia no da soluciones y cada vez tenemos más pobreza, la ciudadanía se expresa de esta manera”.

“Creo que el fracaso ha sido la imposibilidad de tener proyectos colectivos que pongan bajo un paragua proyectos nacionales y se discuta lo otro. Tenemos una democracia que se vota cada dos años, que nadie cuestiona los resultados, que hay libertad de prensa, que hay libertad política, no hay políticas asesinados, es una herramienta que se logró con Alfonsín a la cabeza y toda la sociedad, porque hubo un consenso de un proyecto colectivo. Ahora desde el 83 hasta ahora hemos tenido la incapacidad de tener otro consenso colectivo y esto significa un hartazgo para la sociedad. Hay que esperar los datos pero es un claro ganador”, expresó el derrotado Torroba.

“Nosotros haremos nuestra autocrítica. Gane quien gane hay que ayudar para que a la Argentina le vaya bien. No podemos vivir en la perpetua confrontación”, agregó.

“Durante mucho tiempo redituó profundizar la grieta y todos contribuimos a eso”, dijo Torroba, que en un intento de lavar responsabilidades también cargó contra el periodismo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios