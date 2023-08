Adrián Ravier, de la Libertad Avanza: “hay mucho en común con Cambiemos”

Compartir esta noticia:

Para quien iba a ser precandidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en La Pampa, hay coincidencias entre Milei y Cambiemos. Señaló que el resultado del domingo no es una sorpresa. “Mucha gente venía diciendo que iba a votar a Milei”, precisó en declaraciones radiales.

Adrian Ravier, referente de la Libertad Avanza en La Pampa, se refirió al triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel en nuestra provincia y lamentó no pudo ser precandidato a diputado nacional en La Pampa. “No pudo ser, al menos en esta oportunidad, pero muy contento con los resultados que se están viendo, que no sé si es una confirmación, porque hasta los más optimistas del espacio, se están sorprendiendo”.

“La diferencia del espacio ante las estructuras políticas tradicionales es amplia y eso muestra que se ha subestimado el trabajo que venimos haciendo”, agregó en declaraciones radiales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ravier reconoció que el resultado en La Pampa, es una sorpresa. “Yo tengo diálogo con Milei desde antes que tenga esta entrada en la política y cuando él me hizo la invitación a participar, para alguien como yo, que no hago política, soy economista, hago análisis económico y me dedico a la investigación y la docencia”.

“Muchos me decía, bueno, si igual no entrás y se jugaban dos bancas de diputados nacional y ante las grandes estructuras del justicialismo, el radicalismo y Cambiemos, parecía difícil, pero, evaluando la figura de Milei, como venía en las encuestas, por lo que se venía escuchando, más el diálogo con el entorno, realmente mucha gente venía diciendo que iban a votar a Milei y veían ahí una posibilidad de cambio”, señaló en un programa especial de Radio Mitre de Santa Rosa.

“Finalmente, cuando acepté la propuesta de Milei, pensé que sí, que podía entrar, que podía darse esa situación y luego apareció el problema más burocrático que impidió mi postulación. Yo estaba a la expectativa y ahora que se confirman estos resultados, creo que muchos estamos sorprendidos. En el espacio, gratamente sorprendidos y en los otros, habrá preocupación”, evaluó Ravier.

En referencia a su sensación, por no ser candidato, Ravier dijo que nunca prefirió vivir de la política. “Nunca pretendí dejar de hacer lo que hago en el mundo de la academia. Me dedico a estudiar, a aprender, a enseñar a los alumnos lo que aprendo y con lo cual, no tengo un dolor en el alma, de alguien que ha hecho una carrera política y que, cuando vio que estaba a punto de alcanzar el objetivo, no se hizo”.

“Disfruto mucho mi vida laboral y profesional. Estoy muy cómodo. Esto era muy contradictorio para mí. Yo siempre había dicho que no iba a ser política y cuando Milei me lo propuso, sentí que podía dar una mano en La Pampa, porque hace años que vivo acá y trabajo acá y la posibilidad de ser parte de un congreso de cambio como el que viene, porque la oposición, con el resultado de Juntos por el Cambio hace dos años, y los que se ven venir en esta elección, preparan un escenario en el Congreso muy promercado y que gran parte del populismo kirchnerista, pueda ser desmantelado y, finalmente, podamos liberar las trabas que arrastran ya décadas y que Argentina empiece un proceso de recuperación, de crecimiento real, de generación de empleo genuino y despertar una Argentina que está apagada”, dijo. “Es como dice Milei, despertar leones para tratar de arrancar una vez”, agregó.

Consultado sobre las reacciones del mercado, para Ravier dijo que “hay que analizarlas bien. Si se descarta que no continuará el massismo y se presenta un escenario diferente para ganar los comicios en octubre y, eventualmente, en un balotaje, que habrá un cambio real, el escenario es muy optimista para todos los activos argentinos”.

“Desde las PASO del 2019, vimos una caída en las propiedades, caídas en los bonos, caídas en las acciones y vino la pandemia y los activos cayeron más. Hubo una recuperación parcial, pero Argentina está muy deprimida en todos sus activos. Terminar con esta historia que lleva décadas, va a implicar una recuperación de los valores y los activos y veo un escenario optimista para los mercados”, dijo.

“Tengo más incertidumbre qué pasará con el dólar y cómo lo verá el mercado. El hecho de pensar que habrá un proceso de dolarización, con Milei presidente y que el peso va a abandonarse como moneda, puede llevar a algunas personas a tratar de cambiar moneda hoy. Ahí, el escenario es algo más diferente y difícil de prever”, evaluó Ravier.

En referencia a lo que hará Massa, dijo que “la última noticia que circuló es que ponía el foco en el equilibrio fiscal y abría un panorama, de ser kirchnerista. En los tres gobiernos kirchneristas, vimos desequilibrio fiscal, siempre hubo déficit, monetizado por el Banco Central y la inflación y Massa, empezó a hablar de equilibrio fiscal y de ortodoxia. Ese mensaje es un poco optimista para el mercado. Si ganara Massa, Bullrich o Milei, en cierto sentido iba a haber un cambio, opuesto al kirchnerismo. A partir de este cambio, la gente boca un cambio radical o más lento”.

En referencia a declaraciones de Maslatón, quien dijo que Milei no puede llevar a cabo su plan económico, Ravier señaló que dice un disparate atrás del otro. “Es una persona que está cierta afinidad con Milei y rompió con él. La otra parte real, es que Milei no tiene una estructura política como el radicalismo y el justicialismo y propone un cambio importante, para el cual necesita consenso que, probablemente hoy no tenga, ni estructura para ocupar cargos”.

“Pero él tiene estructura y viene trabajando desde hace tiempo y cuando uno nombra un ministro, con cierta experiencia y especialidad en el campo y los espacios se ocupan. Macri lo hizo, bien o mal, y la estructura se pudo desarrollar. Milei viene trabajando hace bastante tiempo, con buenos equipos y puso en los primeros lugares en la provincia de Buenos Aires y en CABA a personas intachables, que vienen trabajando mucho con sus estructuras y luego vendrán la confirmación de ciertos nombres y se irán ocupando esos cargos, pero no creo que eso sea un problema”, agregó Ravier.

“Ahora, qué pasará con las propuestas más radicales Milei habla de reformas de primera, segunda y tercera generación, con cierto gradualismo y transición, con lo cual está claro que no anunciará el primer día medidas radicales, sino que tiene en claro las dificultades políticas, los problemas institucionales y culturales y va a ir, de a poco, avanzando en la agenda que viene planteando en los medios, sabiendo que hay determinadas normas que las va a proponer al Congreso y este determinará si las avala o no. Ahora no veo que el Congreso sea comunista, socialistas o kirchnerista y no quiera los cambios que se vienen proponiendo”, dijo.

«Incluso Cambiemos, viene hablando de una reforma integral laboral, de una baja de impuestos, de una baja en el gasto, de una reforma integral del estado, de un programa de estabilización monetaria. Hay mucho en común. Ahora, hasta dónde avanzará en la agenda que viene proponiendo, hoy son pretensiones y luego, vendrá un espacio donde habrá que sentarse con ministros y equipos y ver hasta dónde se puede avanzar en esta agenda, que le toca a todo candidato presidencial”, cerró Adrián Ravier.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios