ATE advierte que irá a un plan de lucha en la Provincia por el reducido temario de la paritaria

El Cuerpo de Delegados de ATE La Pampa advirtió que “si no incluyen todos los temas” y pidieron que “nos den respuestas en las paritarias sectoriales”.

Marcelo Morales, delegado de Salud, informó que ATE analizará un plan de lucha si en la paritaria provincial solo se trata la recomposición salarial.

“Quieren abrir la paritaria para tocar solo dos temas de pauta salarial, cuando en realidad está aprobado otros temas, como los pases de los adicionales al básico, recategorización y readecuación de la escala salarial”, enumeró.









“Ya desde la Intersindical se pidió que se toquen todos los temas acordados, que hacen a la mejora económica del salario del estatal. Si no se tratan todos los temas, vamos a plantear un plan de lucha”, añadió.

Anticipó que “el plazo del plan de lucha es mañana. Si no hay respuesta en la paritaria general, vamos a hacer las asambleas y se decidirá qué plan de lucha se va a iniciar”, añadió.

Sobre las paritarias sectoriales indicó que “no hay voluntad política de tratar los temas que planteamos en la paritaria sectorial, no va nadie de economía, nos dicen que no a todo. En ese contexto, para qué sirven las paritarias sectoriales si no se tratan los temas y no se da respuesta alguna”, dijo.

“No entiendo la postura del gobierno provincial. Es poco inteligente y creo que genera malestar en los compañeros y compañeras estatales que no ven que sus demandas sean atendidas en las paritarias sectoriales”, cerró.

