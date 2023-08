Ziliotto: “este fue un partido amistoso, el próximo es entrar al balotaje”

Compartir esta noticia:

El mandatario pampeano estimó que en octubre se juegan dos modelos de país y quién se queda con la renta nacional, si el trabajo o el capital. Evaluó que la elección nacional se jugará en tres partidos de fútbol y que el primero, en La Pampa, fue un amistoso. “El próximo partido es entrar al balotaje”, agregó Ziliotto. “El voto de ayer fue para castigar, para que abramos los ojos”, dijo el mandatario.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado del candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, Ariel Rasuchenberger, estimó en conferencia de prensa que el voto a Milei en La Pampa, expresa la bronca de la población.

“El primer análisis es que, claramente, fue una elección nacional donde el fenómeno Milei se demostró en todo el país. Nosotros cumplimos con el objetivo de que Ariel fuera el candidato más votado y estamos en 28, o 29 puntos, que era el piso en la provincia para que, en La Pampa, en las próximas dos elecciones, seamos competitivos”, dijo Ziliotto.

“En esta elección quedó demostrado que Unión por la Patria está a competitivo a nivel país y el peronismo sigue competitivo a nivel provincial. Si analizamos las PASO del 2017, donde perdimos por 11.000 votos, la PASO del 2021, donde perdimos por 1o puntos y hoy, a nivel provincial, en el esquema de fuerzas provinciales estamos casi a la misma cantidad de votos de Juntos por el Cambio, a nivel provincial”, agregó Ziliotto.

Por su parte, Ariel Rauschenberger agradeció a la militancia y el haber logrado el objetivo de ser la lista más votada. “Esto nos compromete y nos insta a seguir trabajando por la provincia de La Pampa, por pampeanos y pampeanas, de cara a octubre y lo que viene después”.

En referencia a la elección de Milei, Rauschenberger dijo que en la recorrida que hizo fue bien recibido. “Pero no había clima electoral y algo impresible, sobre para dónde iba a salir disparada esa imprevisibilidad y fue para el lado de Milei. Pero, como decía el gobernador, estamos competitivos y depende de nosotros, de cómo trabajemos y cuál sea la estrategia de cara a octubre, para lograr el voto que estamos esperando”.

“Creo que la insatisfacción de un sector de la sociedad, no la tradujo en un voto a una de las dos fuerzas mayoritarias y lo volcó a una tercera fuerza. Nos preocupa las características de esa tercera fuerza. La sociedad envió un mensaje de malestar a la dirigencia política y tenemos que dar nota de ello, para ver de lograr captar esas voluntades que están disconformes y expresaron su descontento”, dijo Rauschenberger.

El gobernador Ziliotto agregó que las encuestas, esta vez, estuvieron cerca. “En La Pampa, las encuestas que teníamos nosotros acertaron los números de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. La cantidad de votos que sumó la Libertad Avanza, eran los votos propios y los indecisos”.

“Creo que eso no fue una sorpresa. Claramente, el voto Milei a nivel nacional, expresa la bronca, pero no tiene solidez para elegir candidatos. Si uno analiza el voto de Milei, es un voto con bronca, un voto que no expresa positividad. Y eso queda marcado, que al votante de Milei no le interesó elegir diputados”, dijo el gobernador.

“Ahí queda certificado que el voto a Milei en La Pampa era un voto bronca, que coincide con una elección. Son tres elecciones totalmente distintas: hablábamos con los amigos, de fútbol, son tres partidos distintos, en canchas distintas, con distintos jugadores. Terminó un partido que, en el caso de Unión por la Patria, en La Pampa, tenía más connotación de amistoso, que por los puntos”, evaluó Ziliotto.

“Hoy arrancamos otro partido. Y en eso, vamos a avanzar, tenemos las mejores expectativas, partimos de un lugar muy importante, porque el próximo partido es llegar al balotaje y somos el equipo que mejor posicionado está. Nuestros votos son el piso, no competimos con otro candidato en las elecciones generales y ahí, se pondrá sobre la mesa, los dos países que están en juego”, evaluó Ziliotto.

“Y en esos dos países en juego, es dónde está la gente. Si adentro, en la inclusión, en la igualdad de oportunidades, de los derechos, de la mejor calidad de vida o está fuera de todo eso. ¿Qué rol va a tener el estado en el próximo gobierno? Un estado que incluye y hace obra pública, un estado que se ocupa de los que menos tienen. Y están planteando un país donde el estado no exista, que exista una supuesta meritocracia, que afecta a todos por igual, partiendo del error que no hay meritocracia si no hay igualdad de oportunidades”, dijo Ziliotto.

En referencia a las expresiones de Milei, que planteó eliminar la idea del peronismo de donde hay una necesidad hay un derecho, Ziliotto afirmó que “claramente estoy en contra de esa ideología, la propuesta de Milei excluye absolutamente todo. Cuando hablábamos de trabajadores bajo la línea de la pobreza, sí es cierto y tienen trabajo. Pero si eliminamos la obra pública, ¿dónde van a trabajar los trabajadores de la contrucción? No van a tener salario , como quizás no tienen en la cantidad, pero tampoco van a tener trabajo”.

“Lo que está en juego en octubre es quién va a administrar la nueva Argentina, que está empezando a salir del letargo, que tiene posibilidad de dar vuelta el déficit fiscal, a partir de la generación de recursos propios, a partir de la utilización por parte del estado, de los recursos naturales”, añadió el gobernador pampeano. “¿Quién se queda con la renta de Argentina?, Si el trabajo o el capital”, agregó Ziliotto.

“Nuestra mejor campaña es la gestión y cada día toma más relevancia los 48 puntos que sacó el peronismo en La Pampa con la campaña de la gestión. La respuesta a cómo se revierte esto, es la gente, nosotros debemos plantear qué está en juego: si expreso la bronca o no la expreso. Hay que trabajar para que haya un voto más racional y no tan pasional. Por supuesto que el gobierno nacional, tiene que hacer su parte, en cuanto a las medidas económicas que pueda tomar. No se olviden que tenemos el pie del Fondo arriba, operando permanentemente y última semana, tuvimos un golpe blando, un golpe desestabilizador, encabezado por el fondo, por todos los títeres del fondo en Argentina”, criticó Ziliotto.

“Se dispararon variables económicas bajo ningún punto de vista desde la racionalidad. Eso es lo que tenemos para que en octubre tengamos la decisión de votar en defensa propia y Unión por la Patria, participar en un balotaje. Son tres partidos, en los cuales uno tiene que ver con el otro y el próximo objetivo es estar en el balotaje. Somos la fuerza que parte de un piso. Los otros dos candidatos, que van a participar, tienen un techo y se pelean entre los votos de ellos mismos”, dijo Ziliotto.

“Son muchos más fieles los votos de Grabois, que los de Rodríguez Larreta. Ése es el principal objetivo que tenemos como Unión por la Patria, ir casa por casa, nuevamente. Quedó demostrado que la gente nos va a seguir apoyando. En La Pampa, el candidato más votado, fue el del peronismo”, afirmó Ziliotto.

“Nosotros somos la fuerza que tiene mayor posibilidad de crecer. Estamos dos puntos abajo de entrar al balotaje y la oportunidad depende de nosotros. Creo que la sociedad, al momento de elegir el futuro y no su candidato, va a elegir. La gente, en octubre, define su futuro. Nosotros somos la única opción antiderecha», señaló el mandatario.

