Ziliotto envió un proyecto para ampliar el presupuesto 

Compartir esta noticia:

Son más de $ 68 mil millones y se destinarán principalmente a incrementos salariales, coparticipación municipal, bienes y servicios, obras públicas y al déficit previsional.

El Poder Ejecutivo remitió para la consideración de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley mediante el cual se solicita la ampliación de las partidas de recursos y erogaciones, aprobadas por la Ley N° 3511.



Específicamente el incremento previsto alcanza a la suma de $ 68.449.643.524, por lo que el presupuesto total anual llega a los $ 473.413.610.107, un 14,46 % mayor al aprobado en 2022.



Los nuevos ingresos corresponden, mayoritariamente, a $ 60.637.938.335 por incremento de la recaudación mientras que $ 7.248.500.000 corresponden a más aportes del Gobierno nacional no reintegrables.



En cuanto a la distribución de este incremento presupuestario, el 47,73 % se destina a aumentos salariales, el 18,36 % a Municipios y Comisiones de Fomento, el 13,58 % con imputación en bienes y servicios, el 10,48 % a ejecución de obras públicas y el 9,78 para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales, como principales erogaciones.



En este análisis, surge el enorme esfuerzo financiero que asume el Gobierno provincial honrando el compromiso asumido de que los salarios de los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.



Asimismo, constituye un mayor ingreso de recursos coparticipables a los Municipios y Comisiones de Fomento, específicamente de transferencia automática y regulada según los distintos regímenes de distribución vigentes.



No es menor el incremento para financiar la inédita cantidad de obras públicas y para atender las políticas públicas de inversión en Salud, Educación y Desarrollo Social, donde los incrementos de precios de los insumos en el transcurso del año así lo ameritan.



Por último, el sostenimiento del déficit de las cajas de jubilaciones estatales se corresponde con la decisión de dar el mayor poder adquisitivo posible a los haberes de los trabajadores pasivos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios