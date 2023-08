Luciano di Nápoli: “la devaluación necesita medidas de fondo y un shock distributivo”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa analizó los resultados electorales nacionales y dijo que la elección por Milei “es un llamado de atención para toda la clase política. La solución no es votar a un delirante y neofascista que plantea la disolución del Estado”, dijo en declaraciones radiales.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, evaluó los resultados electorales de las PASO y calificó el triunfo de Milei como “un enorme llamado de atención a toda la clase política”. También señaló que la devaluación impulsada por Economía, a pedido del FMI, debe ser acompañado por un shock distributivo a los sectores más vulnerables. “Tiene que haber urgentemente medidas de shock distributivo, si llega un nuevo desembolso del Fondo Monetario”, dijo en declaraciones radiales.

Además, resaltó el trabajo conjunto con Patria Grande en la ciudad y elogió la elección de Juan Grabois. “Lo que hizo Juan fue claro: defendió su programa y señaló que el pierde acompaña”.

En diálogo con FM Radio Noticias, di Nápoli sostuvo que su victoria en Santa Rosa, a contramano de toda la provincia, “es un consuelo de zonzo” y agregó: “lo que sucedió el domingo con las elecciones PASO, tiene que llamarnos a la reflexión a todo el sistema político en general. Es un enorme llamado de atención a la clase política, en la cual todos debemos hacernos cargo y piel de ese pedido. Es un verdadero cimbronazo y de allí, hay que salir con más política y no naturalizar los problemas”, dijo en declaraciones radiales.

“No hay que naturalizar que en un país podamos vivir con más del 100% de inflación, que eso no está bien, que no lo pudimos o supimos resolver, pero que hay que ponerse a trabajar inmediatamente en eso y salir de esa situación. Y para salir, tampoco entiendo que se salga con más devaluación y sin tomar medidas”, manifestó di Nápoli.

“Lo que ha sucedido el día de ayer (por la devaluación del peso), necesita urgentemente medidas de fondos, medidas de shock distributivo del ingreso. Es una devaluación que puede estar explicada y demás que puede tener argumentos, pero me parece que tiene que venir urgentemente acompañadas por medidas de shock distributivo, por aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por aumentos en los programas sociales y en las jubilaciones. Y que, ese desembolso que va a otorgar el FMI, sirva para fomentar el consumo y el bienestar del pueblo argentina, que, es en definitiva para quienes gobernamos”, evaluó el intendente.

“Es por ahí, la situación, no ocultando problemas. Entiendo que ese es el camino. Ahora, con todos estos problemas, ¿la solución es ir a votar a un delirante, a un neofascista que propone la eliminación del Estado? Yo creo que no es por ahí, creemos en un estado presente que garantice la salud, la educación pública, la seguridad, la gratuidad de las universidades y, por eso, el camino es, en primer término, escuchar a la gente, poner la cara en las difíciles y, desde ese lugar, debemos salir a la calle, a convencer y hablar con cada vecino, como lo hemos hecho siempre, poder explicar los problemas”, dijo di Nápoli.

En referencia a los millones de personas que no fueron a votar, el intendente señaló que “entiendo que estamos atravesando un proceso de doble crisis: por un lado, una económica, con una crisis inflacionaria y que tiene sus causas en un endeudamiento feroz, del cual no podemos salir y estamos patinando todo el tiempo. Y esa crisis económica, ha llevado a una crisis de representatividad política muy fuerte en Argentina y en eso, reitero, se sale con medidas en favor de este llamado de atención que nos ha dado la gente, escuchándola y hablando, solucionando sus problemas”.

“Recetas mágicas, pero lo que está enfrente es muy grave y peligroso para Argentina. No me voy a resignar a vivir y criar a mis hijos en un país donde se plantea que hay que privatizar las calles, que hay que vender órganos, que hay que bombardear el Banco Central y otras barbaridades que se están diciendo y que fueron avaladas por un sector del electorado. Hay mucha responsabilidad de la clase política y hacernos cargo de este llamado. Hay que salir a explicar esto a vecinos y vecinas. Ese es el camino y no volver a un pasado neoliberal o liberal, pero, además, peligroso y fascista”, agregó el intendente.

“Si creemos que por privatizar las universidades públicas y que los pibes dejen de ir a una universidad gratuita, que se privatice el sistema de salud pública y todo lo privatizable… ya lo vivimos”, afirmó di Nápoli.

