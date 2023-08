Conflicto en la Dirección de Género: “queremos respuestas concretas y que no nos menosprecien”

Compartir esta noticia:

Integrantes de la Dirección de Género de Santa Rosa se reunieron con autoridades provinciales y nacionales. Piden el pase de todo el equipo municipal al CDI y reclaman la apertura de paritarias sectoriales.

Mariana Andueza y Lucía Barbosa, de la dirección de Género de Santa Rosa, dialogaron con Plan B sobre el conflicto que mantienen con la municipalidad de Santa Rosa y en donde exigen una respuesta al déficit edilicio y reclaman la apertura de paritarias sectoriales.

Este miércoles fueron recibidas en el CDI de Santa Rosa por la Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de la Mujer de la Nación, Laurana Malacalza, acompañada de la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, entre otras funcionarias.

“Hoy nos encontramos de paro y dijimos que era un paro progresivo. Este iba a ser un paro por 24 horas, esperando que haya una respuesta de la municipalidad y haciendo único responsable al intendente de Santa Rosa”, dijo a Plan B, Mariana Andueza.

“Llevamos tres meses sin respuestas. Hoy nos encontramos en el Centro Territorial Integral para llevar a cabo una reunión con integrantes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación”, agregó. “Hicimos una nota dirigida a la ministra, donde le informamos sobre la situación de este paro y aún le comentamos que no tenemos respuestas del traslado del equipo completo de atención a víctimas y diversidades al Centro Territorial”, detalló.

“También le comentamos que estamos esperando la apertura de paritarias que se nos está negando desde el 16 de abril y le informamos de las denuncias públicas que hicimos por violencia laboral, hostigamiento y persecución sindical”, precisó Andueza.

Por su parte, Lucía Barbosa recordó que el traslado de todo el equipo al CDI fue un compromiso del intendente Luciano di Nápoli. “Ese compromiso se homologó en el contexto de una conciliación obligatoria donde, se entiende, que ambas partes cedemos para llegar a un acuerdo. Nosotras suspendimos el conflicto, con la paciencia de esperar una obra que vino a ser anunciada con bombos y platillos por el Presidente, por la Ministra inclusive y la Secretaria Provincial de Género y Diversidad de La Pampa, y la municipalidad de Santa Rosa, brilla por su ausencia”.

“Se supone que este es un centro tripartito y ahora, circula que la municipalidad, queda afuera. Hacemos responsable al intendente por esto, porque, entonces, nos engañaron. Todavía no nos confirmaron que quedamos afuera, tenemos expectativa de que el Ministerio de Mujeres y Género de Diversidad, se interiorice de esta situación, donde, en el departamento Capital en La Pampa, hay un conflicto de un año y medio”, dijo.

“El trabajo que nosotras y nosotros hacemos, no lo hace ningún otro equipo. Qué pasa cuando un área completa para. ¿Quién recibe los oficios judiciales?, ¿Quién hace el contacto con una parte y con la otra, alguien piensa en la interrupción de ese servicio?, se preguntó Barbosa.

En referencia a que parte de las integrantes de la Dirección de la municipalidad esté trabajando en el CDI y no todo, Andueza dijo que esa postura no le sirve al equipo. “No nos informaron nada y le preguntamos a Clarisa Alzuri, secretaria de Desarrollo Social, qué sucedía y lo único que nos dijo era que se estaban reuniendo, con Liliana Robledo y Gabriela Bonavitta, pero que no había novedades al respecto”.

“Nadie nos dijo si veníamos o no, pero sí está la promesa de que, pasaba todo el equipo completo y, para eso, está firmada un acta en la Secretaría de Trabajo. Si esto no ocurre, haremos un paro progresivo. Hoy por hoy, lo que queremos son respuestas concretas. Basta de mentiras y de que nos menosprecien y piensen que todos los del equipo, somos tarados. No somos tarados y eso es también violencia”, cerró.

