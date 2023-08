Los problemas de la gente, la motosierra y el espiral argentino

Compartir esta noticia:

Plan B Noticias publica el análisis de las elecciones del domingo pasado que realizó el profesor universitario de la UNLPam, Santiago Ferro Moreno*.

Hace años que se vienen dando señales inequívocas de que el Estado y la clase política deben cambiar los paradigmas de interpretación y estrategias de acción. La disyunción entre la realidad socio-ambiental, la política partidaria y las estrategias de gobierno es cada día más importante y urgente.









Los resultados de las PASO son la muestra de que, en Argentina, especialmente en cada rincón del interior, la sociedad se está hartando de un sistema liderado por los mismos apellidos de siempre, con las mismas ideas, medidas, formas y resultados. Un país federal en los papeles, gobernado por un sector de la sociedad privilegiado y aporteñado, bajo un sistema democrático taciturno que no deja muchas opciones. Son siempre las/os mismas/os, haciendo lo mismo… Levantando banderas mediáticas y electorales que puertas adentro no son las propias. Los resultados no pueden ser otros que lo que estamos viviendo: inestabilidad, marginalidad, problemas estructurales, pérdida de soberanía, contaminación, desigualdad, injusticia…

La mitad de las/os argentinas/os que estaban habilitados para votar en el País decidió no participar de las elecciones o votar a un candidato que quiere dinamitar el sistema. Terrible señal, que no nació en agosto del 2023, que se viene manifestando de manera progresiva y apabullante en varios sectores y acciones de la vida democrática y cotidiana. Los sectores más vulnerables son los que apoyaron en gran medida estás propuestas, hartos de un sistema que no los beneficia y los condena. Nos vamos cansando de siempre lo mismo, de estar en un eterno espiral del cual sacan provecho muy pocos a costillas nuestras.

En nuestra provincia se tomó la decisión de desanclar lo provincial/local de lo nacional, una estrategia oficial que rindió electoralmente. Pero las decisiones de fondo hay que tomarlas, más pronto que tarde. Acá también se siente la corriente de hartazgo, no solo porque Milei fue el candidato más votado en las internas, hace rato que el peronismo viene perdiendo terreno (manifestado en varias de las últimas elecciones). Lo estructural, las ideas, estrategias, políticas y apellidos, deben ser eje de debate, para empezar a construir nuevas formas de llevar adelante los gobiernos, más orientadas a las necesidades actuales y futuras de las personas, la sociedad y el ambiente.

Los personalismos, la corrupción, la toma de decisiones centralizadas, los modos políticos y sus costumbres antidemocráticas, el no debate de fondo de lo que se hace y no se hace, las políticas marketineras sin sustento, las estrategias electorales cortoplacistas, las formas de hacer participar a la sociedad, el poco cuidado de nuestra cultura y el ambiente… Los recursos del Estado, de todas/os, se destinan a proyectos, medidas y acciones que más tienen que ver con intereses corporativos que con las necesidades actuales y futuras reales de la sociedad. En fin, la política tradicional y cortoplacista viene drenando las expectativas y confianza de un montón de argentinas y argentinos, pampeanas y pampeanos que necesitamos y queremos una sociedad más justa y sostenible, más democrática y amplia, más vivible… Las y los que pagamos el pato somos siempre los mismos, y hace años que venimos perdiendo calidad de vida.

Votar la motosierra no es la salida. No es razonable ni sostenible. Pero estamos en manos de la decisión colectiva, y será lo que la mayoría proponga. Ante este escenario, aún reversible, es necesario que las y los que manejan los destinos del Estado, las instituciones y la sociedad desde hace tiempo se hagan responsables. También cada una/o de nosotros, en los roles que nos toquen; hay que participar y construir, ahora en la coyuntura, mañana en lo estructural, lo importante y urgente: edificar las bases para hacer un país, una provincia y localidades más equitativas, justas, prósperas, previsibles y sostenibles.

* Santiago Ferro Moreno

Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios;

Doctor en Ciencias Económicas, orientación Administración

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios