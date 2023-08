Milei propone dejar de comerciar con China y Brasil, los principales socios económicos de Argentina

Compartir esta noticia:

Javier Milei le dijo a la agencia económica Bloomberg que congelaría las relaciones con China y por no llevarse bien con Lula, quiere eliminar el Mercosur y el intercambio con Brasil, los dos socios principales de nuestro país.

Milei, el candidato más votado el 13 de agosto, está dispuesto a perjudicar al agro, que le vende la mayor parte de la producción sojera a China, porque no va a habilitar el comercio oficial internacional entre ambos países. Incluso, el país de oriente compra la vaca vieja, que antes se desperdiciaba.









Y por haber apoyado a Bolsonaro, derrotado por Lula, quiere hacer lo mismo con Brasil.

“En su negativa a hacer cualquier tipo de negocio con ‘socialistas’, clasificó a la China comunista en la misma categoría que al mayor socio comercial de Argentina, Brasil, dirigido por el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. China es el segundo mayor comprador de exportaciones argentinas y maneja una crucial línea swap de US$18.000 millones con el banco central que se está utilizando para pagarle al Fondo Monetario Internacional”, se lee en lanota de Bloomberg.

Describió sus propuestas de política exterior como una “lucha global contra socialistas y estatistas”, y reveló que nombraría a Diana Mondino, asesora económica de confianza, como su principal diplomática.

Luego aclaró que le corresponde al sector privado decidir si mantiene relaciones comerciales con China y otros países cuyos líderes desestima.

Indicó que no tiene que involucrarse, pero que no promoverá lazos con quienes no respetan la libertad. Además, agregó que respetaría los acuerdos ya firmados en Argentina por empresas chinas, que incluyen un contrato para construir dos represas en la Patagonia y un acuerdo para instalar una planta nuclear.

El mayor beneficiario geopolítico de la ideología de Milei sería claramente Estados Unidos. Insistió en que trabajaría con cualquier presidente elegido en 2024, independientemente de sus tendencias políticas, aunque tiene preferencia por un conservador.

MerCoSur

Milei desprestigió la alianza comercial que Argentina fundó con Brasil, Paraguay y Uruguay hace más de tres décadas. El grupo, acosado por divisiones internas, ha tenido problemas para implementar un pacto de libre comercio con la Unión Europea acordado hace cuatro años.

“El Mercosur es una unión aduanera de mala calidad que produce desvío de comercio y que perjudica a cada uno de los miembros”, comentó.

Se anotó en otro cruzado contra el MerCosur, como Macri y Lacalle Pou de Uruguay, quienes fracasaron en el intento, o dejaron de intentarlo, por el valor comercial que tiene ese intercambio para el país.

