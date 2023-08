Economistas norteamericanos criticaron la dolarización propuesta por Milei: “Es una terrible idea”

Participantes del think tank que agrupa a entidades financieras internacionales y el representante de Obama en el FMI coincidieron en que es una estrategia ‘sin salida’ potencialmente peligrosa.

El proyecto dolarizador del candidato presidencial, Javier Milei, comienza a recibir críticas internacionales. Desde Estados Unidos, el economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, Robin Brooks, expresó que se trata de una “idea terrible”.

En tanto, ex represente de Estados Unidos en el directorio del FMI durante el gobierno de Barack Obama, Mark Sobel, en un documento expresó que «la dolarización es una estrategia ‘sin salida’ potencialmente peligrosa y podría sembrar la semilla de una gran contracción y colapso».

Dollarization is the wrong path for Argentina.

There is no silver bullet.

🇦🇷 must focus on the hard work of stabilization & liberalization. Like the «convertibility plan», inflexible «no exit» dollarization could create far worse convulsion.👇👇 https://t.co/EU7v1mhgd5

— Mark Sobel (@sobel_mark) August 17, 2023