Lanzaron GALTEC, compañía argentina de productos terapéuticos para el tratamiento del cáncer

A través de la creación de esta empresa de base tecnológica, el investigador del CONICET Gabriel Rabinovich, junto a colegas del organismo y otros especialistas, buscan transformar descubrimientos científicos de tres décadas en nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias.









Ayer tuvo lugar este mediodía la presentación de la empresa de base tecnológica GALTEC, creada por el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Gabriel Rabinovich.

El lanzamiento se realizó en la sede del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET- F-IBYME), acompañaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y otras funcionarios como el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio, Juan Pablo Paz; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), Fernando Peirano; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; y la directora del IBYME, Damasia Becu, entre otros funcionarios.

Por GALTEC estuvieron presentes el Director ejecutivo, Daniel Falcón; el Director Operativo, Pablo Hockl; el Líder de Investigación y Desarrollo, Juan Manuel Pérez Sáez; y la Líder de Desarrollo Preclínico, Kiyomi Mizutamari.

En su trabajo de tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 1993, Rabinovich identificó y purificó una proteína de unión de azúcares que tenía la particularidad de silenciar linfocitos T activados, células del sistema inmune responsables de atacar tanto a patógenos como a células tumorales. La caracterización molecular y funcional de esta proteína, Galectina-1 (Gal-1), fue el tema de su tesis de doctorado, dirigida por Clelia Riera en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

Treinta años después de aquel descubrimiento en su Córdoba natal, y tras múltiples investigaciones que permitieron profundizar el conocimiento sobre el rol clave de Gal-1 en la regulación del sistema inmune en distintos escenarios fisiológicos y patológicos, Rabinovich -quien también es profesor titular de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN, UBA)- creó GALTEC, junto con colegas del CONICET y profesionales de distintas disciplinas.

GALTEC es una empresa de base tecnológica que tiene entre sus objetivos principales desarrollar productos terapéuticos que puedan modular la actividad de Gal-1, aumentar o bloquear su expresión (“encenderla” o “apagarla”), con el objetivo de manipular el funcionamiento del sistema inmune frente a distintas enfermedades.

Acerca de GALTEC, Rabinovich explicó que “se basa en un triángulo cuyas aristas se retroalimentan una a otra: la del desarrollo, donde los productos ya maduros atraviesan ensayos preclínicos de seguridad hacia buenas prácticas de manufactura a los fines de presentarlos a la autoridades regulatorias más exigentes e iniciar posteriormente fases clínicas; la arista de la investigación, de aquellos descubrimientos que surgieron del laboratorio y que aún necesitan maduración para darles valor hasta transformarse en una solución terapéutica; y la del compromiso social que siempre tuvo nuestro laboratorio en relación a la comunicación con la sociedad y el vínculo con los pacientes”.

Al cierre, Rabinovich aseguró: “Todo este camino recorrido, todos estos descubrimientos no hubieran sido posibles sin el CONICET y sin el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A su vez, este proyecto involucró a un enorme número de becarios, investigadores y técnicos del CONICET. Tampoco hubiera sido posible sin los financiamientos por parte del Ministerio de Ciencia y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Brindo entonces por más oportunidades, por un país que construya y no destruya, que incluya y no excluya, en el cual la ciencia, la tecnología y la innovación sean una oportunidad para contribuir a reducir la brecha de inequidad, y muchísimas más oportunidades para pacientes. Ese sin duda debe ser nuestro norte”.

Como muchos investigadores, Rabinovich siempre tuvo el deseo de que sus trabajos científicos pudieran ayudar a mejorar la vida de pacientes. En ese sentido, la creación de GALTEC es un paso importante hacia la concreción de aquella vieja aspiración. Sin embargo, siempre consideró que la única forma de que ese objetivo se pudiera cumplir era primero hacer investigación fundamental rigurosa, que sirviera de base al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas: “A lo largo de tres décadas, tras identificar la presencia Gal-1 en el sistema inmune, logramos determinar muchas de las funciones de esta proteína en diferentes escenarios patológicos y fisiológicos. La creación de GALTEC tiene como principal misión transformar todos estos descubrimientos en tecnologías y productos que puedan impactar en la sociedad y mejorarle la vida a la gente”, expresó.

Aumentar la expresión de Gal- 1 podría ser necesario frente al desarrollo de enfermedades autoinmunes -como esclerosis múltiple, artritis reumatoidea o diabetes- en las que, según han mostrado distintas investigaciones del laboratorio, la deficiencia en esta proteína podría ser causa de que se desregulen los circuitos tolerogénicos y el sistema inmune ataque tejidos funcionales del propio organismo, con importantes daños para la salud y la calidad de vida del paciente. Bloquear Gal-1, en cambio, podría ser necesario frente a ciertos cánceres, en los que se ha probado que la elevada expresión de Gal-1 ayuda a los tumores a escapar a la respuesta de los linfocitos T del sistema inmune, así como a crear vasos sanguíneos que les permiten abastecerse de nutrientes y oxígeno para poder crecer y diseminarse.

Tras tres décadas de investigación básica que permitieron determinar la importancia de Gal-1 en distintas patologías, así como la eficacia terapéutica de bloquear o estimular su expresión en modelos de diferentes enfermedades, Rabinovich, junto con colegas y colaboradores, decidieron que era el momento de abocarse al desarrollo de estrategias terapéuticas. Con esos objetivos en mente, entre otros, fundaron formalmente GALTEC. En este sentido ya han desarrollado y presentado candidatos para la inhibición de Gal-1. Aunque los primeros anticuerpos monoclonales anti Gal-1 que usaron en distintas investigaciones eran de naturaleza murina, en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) este año ya usaron, probaron y caracterizaron un anticuerpo humano.

“Este anticuerpo monoclonal permite bloquear Gal-1 e inhibir su actividad angiogénica e inmumo-supresora, y tiene un alto grado de especificidad que le permite reconocer a Gal-1 pero no a otros miembros de la misma familia de proteínas”, indicó Rabinovich. Este desarrollo tuvo como protagonistas a dos cofundadores de GALTEC, Juan Manuel Pérez Saez y Pablo Hockl, investigador y personal de apoyo del CONICET en el IBYME respectivamente. Alejandro Cagnoni, investigador del Consejo en el IBYME y asesor científico de la empresa, fue el responsable de la caracterización funcional y biofísica del anticuerpo monoclonal neutralizante.

Poder desarrollar una variante de Gal-1 que al administrarse compense su deficiencia ha sido complejo -de acuerdo con la palabra de los especialistas-. Sin embargo, indicó Rabinovich, gracias al aporte de expertos en química, modelado, e investigación clínica, como el propio Cagnoni, Santiago Méndez Huergo, Santiago Di Lellay y Karina Mariño, investigadora del CONICET y asesora de GALTEC, se está en camino a poder sortear los inconvenientes planteados. Estos trabajos han sido realizados en colaboración con referentes argentinos como Darío Estrin y Julio Caramelo.

