Del marinismo a Milei: Filgueira Lima justificó el cierre de la escuela de enfermería en La Pampa: “cumplió un ciclo”

El exsubsecretario de Salud del gobierno de Rubén Marín en La Pampa, Eduardo Filgueira Lima, reconoció que integra los equipos de Javier Milei, el candidato a presidente más votado en las PASO y negó que haya llevado a cabo “un ajuste” en enfermería.

La difusión de los nombres del gabinete de un hipotético gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre expuso al exsubsecretario de Salud de La Pampa por dos temas controvertidos: la compra de oxígeno a altos valores y el cierre de la escuela de enfermería “Joaquín Ferro”.









Filgueria Lima, parte del marinismo en la década del ’90 del siglo pasado, confirmó que podría integrar como Secretario de Salud el ministerio de Capital Humano de Milei, y salió al cruce de las acusaciones en su contra.

“La escuela de enfermería cumplió un ciclo importante, pero era un curso de nueve meses que nos permitió tener personal medianamente preparado, suficientemente preparado para el momento, pero eso cumplió su ciclo”, explicó.

“Pero había otros problemas más urgentes y había que subir esa categoría y atender lo que sucedía en la base, donde había muchas enfermeras de hecho, empíricas, que no tenían ninguna formación y habían aprendido todo haciendo las cosas”, añadió en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli en LU 100.

“Optamos por cerrar la escuela porque auxiliares teníamos suficientes y dedicamos esos recursos a formar a las enfermeras empíricas, que no tenían titulación alguna y se veían perjudicadas porque al no tener titulación, estaban en la rama de servicios generales y no en la rama profesional”, indicó.

“Tanto es así que se formó a las enfermeras empíricas que estaban en el sector privado. Y además, ya se estaba en conversaciones con la UNLPam para llevar la enfermería a una licenciatura”, añadió.

El cierre de la escuela “fue un episodio normal producto de la evolución de todas las instituciones. Se hizo con la voluntad de mejorar, no con la intención de realizar algún tipo de recorte o amputación. En mi espíritu siempre estuvo la capacitación. De hecho, incluso creamos la escuela de instrumentadoras porque no teníamos ni una en ningún ámbito. Se formaron más de 30 en dos años y se formaron médicos de familia”.

“Todas las cosas las hicimos porque en el espíritu del gobierno estaba la formación del personal de salud. La escuela cumplió un gran papel, funcionó, pero los mismos profesionales de enfermería nos dijeron que ya se había cumplido el objetivo. Y nos dijeron que de ahí en más, una formación de nueve meses, era insuficiente”, aseguró el futuro secretario de Salud de la Nación si Javier Milei ganara las elecciones presidenciales.

Sobre su contacto con la ultraderecha de la Libertad Avanza, dijo que “estoy trabajando en los equipos de Milei porque vieron nuestro programa de salud. Me han llamado, evaluaron el programa de salud que trabajamos durante muchos años, nos han dado cabida y hemos realizado hasta ahora un trabajo en conjunto”.

“Me congratulo que alguien se interese en llevar un programa que mejore el sistema de salud, la situación del personal y fundamentalmente, la de darle a la gente la libertad para que elija las mejores opciones para su prestación”, indicó en tono con la supuesta libertad de tener salud pública gratis o tener que pagar grandes sumas para la atención médica.

Respecto de la posibilidad de integrar el gobierno de Javier Milei, Filgueria Lima dijo que “comprenderá las áreas de educación, salud, trabajo y niñez y familia. Son cuatro áreas dentro del Capital Humano, que sería el gran ministerio”.

“Estoy colaborando, obviamente no soy un nene, ya tengo una carga importante de experiencia y dedicación al tema y espero aportar a un programa de salud que se pueda llevar adelante y mejore las condiciones de la gente”, resaltó.

Con esas palabras se anota en el proyecto del economista y candidato, de empezar a cobrar por la atención en salud pública, que también comprende, el arancel amiento de la educación pública.

Oxígeno

Sobre la compra de oxígeno a precios exorbitantes durante el gobierno de Rubén Marín y los ministerios de Santiago “Patucho” Álvarez y Marta Cardoso, en el área social donde salud era una subsecretaría, afirmó que “yo nunca tuve que dar explicaciones en tribunales. Eso no es cierto”.

“No fui a la justicia porque no correspondía a mi área, le correspondía al área de coordinación. Pero le recuerdo que había solo dos empresas, ambas monopólicas, y que te fijaban un precio que no te permitía obtener descuentos”, indicó.

“Se peleaba, pero al ser un insumo importante, se lo necesitaba. Si sé que se encontraron tubos de oxígenos en algún taller mecánico, pero a mí no me tocó pasar por tribunales. En este y en el resto de mi gestó, he tenido el apoyo amplio de los dos ministros Marta Cardoso, Santiago “Patucho” Álvarez y la de Rubén Marín, con la cual pudimos hacer un trabajo del que yo me siento orgulloso”, finalizó.

La situación monopólica en el oxígeno fue subsanada por el exgobernador Carlos Verna con la decisión política de fabricar el oxígeno hospitalario que se usa en la salud pública. Hoy, el estado pampeano no depende de las dos empresas monopólicas mencionadas por Filgueira Lima.

