La oposición en UTELPa criticó el acuerdo salarial y denunció el incumplimiento del “mandato de las seccionales”

Mediante un comunicado de prensa, la Agrupación Rosa y Verde criticó el último acuerdo alcanzado en paritarias generales por el gremio UTELPa y el gobierno provincial.

Según expresaron, no se cumplió el mandato de las seccionales que, además de la cláusula gatillo, solicitaba una recomposición salarial. “EXIGIMOS se den a conocer los mandatos enviados a las Seccionales. Si los mismos acatan y avalan la oferta del gobierno, no hay razones para no socializarlos”, indicaron.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Como Agrupación, durante todo el fin de semana estuvimos recibiendo quejas de colegas docentes que otra vez acusan, como nosotros, verse perjudicados por la funcionalidad de nuestro gremio al gobierno provincial.

Para la última paritaria en Santa Rosa, no se llamó a Asamblea de delegados y, por lo que sabemos, tampoco en otras varias seccionales de la provincia para pedir la opinión de los docentes. Nosotros, con nuestros recursos y tiempo propios y sin licencia gremial, hicimos un relevamiento con docentes de Santa Rosa y del interior; nuestros colegas nos dicen que habían mandado al gremio mandatos con pedidos de aumentos que solicitaban, aparte de la cláusula gatillo lograda – que es usada como spot publicitario de logros paritarios estériles, de un 20 al 40% más para no perder tanto con la inflación como frente a la devaluación de los últimos días en esta semana post PASO.

Durante los últimos 4 años hemos perdido más del 20 o 30% del poder adquisitivo de nuestro sueldo debido a las malas políticas económicas de los gobiernos nacionales y provinciales. El ajuste solo lo hacen con nuestro sueldo o sea, el de los trabajadores.

En consecuencia, el descrédito que tiene la UTELPa ha crecido indiscutiblemente la última semana, ya que nuestros reclamos no son escuchados dentro del gremio. De esta forma es que vemos la necesidad de hacer público, una vez más, este sistema perverso de tratativas a espaldas nuestras.

Por esta razón, EXIGIMOS se den a conocer los mandatos enviados a las Seccionales. Si los mismos acatan y avalan la oferta del gobierno, no hay razones para no socializarlos.

Basta de acuerdos perjudiciales para los trabajadores de la educación. Basta de mentiras. Basta de empobrecernos. Basta de una conducción Celeste Violeta que enturbia las aguas de espacios tan valiosos como la mesa paritaria de los asalariados”.

