Lo feo que se va a poner – parte II

El “no lo vimos venir” (al fenómeno Milei) es la contundente confirmación de la profunda crisis de capacidad de comprensión de la sociedad, que tiene la dirigencia política nacional y provincial. Cláusula gatillo mensual y aumento en las asignaciones son buenos atenuantes, pero para pocos. ¿Peligra la segunda parte del Acueducto a Pico?









Por Javier Urban – “¿Llamó Rubén? ¿le dijo a alguien dónde iba a estar?” eran preguntas hasta recurrentes en el despacho del primer piso de Casa de Gobierno durante los 4 mandatos de Rubén Marín. Cuentan sus allegados, de aquel primer período democrático y de los 3 últimos de la década del 90, que era de lo más habitual que no se supiera el paradero del entonces gobernador, no era época de celulares, que dejaba deshabitado su escritorio y sólo, con su chofer, se iba a recorrer barrios, a visitar gente, sin ningún séquito que tiñera de formalidad esas reuniones con vecinos “cualunques” que quedaban asombrados ante la “caída”, por sus hogares, del hombre más importante de la provincia. Tan particular como eso eran sus costumbres de no dudar en frenar con su auto e invitar a subir a quien en la ruta se encontrará “haciendo dedo”, cuando se dirigía a su Trenel natal a visitar familiares o a General Pico para juntarse con sus amigos. Y también el llamar por teléfono, él directamente, a quien le había escrito una carta solicitándole algo o ir más allá y abrir la guía y discar cualquier número, incluso a riesgo de que le cortaran abrupta e incrédulamente cuando se presentaba diciendo que estaba llamando el gobernador Marín. Esa cercanía que así establecía con los ciudadanos de la provincia de La Pampa le granjeaban su simpatía, que luego capitalizaba en votos; pero, sobre todo le permitía conocer, sin intermediarios, ni necesidad de encuestas o focus grup, qué pasaba en la sociedad pampeana, qué pensaban las y los pampeanos, qué necesitaban las y los pampeanos y qué expectativas tenían las y los pampeanos.

Que la primera reflexión acerca del triunfo de Javier Milei en el país, pero particularmente en nuestra provincia, haya sido que “nadie lo vio venir” es un argumento revelador de la profunda crisis de capacidad de comprensión de la sociedad argentina, y también de la pampeana que hoy atraviesa la dirigencia política, nacional y provincial.

En muchas más que una ocasión, en estas líneas editoriales, supimos destacar la abundante obra y gestión del actual gobernador Sergio Ziliotto. Pero también, a la hora de resaltar otras miradas sobre el mandatario, sobre todo aquellas en las que se mostraba (seguramente se tenía que mostrar) junto al presidente Alberto Fernández o a los gobernadores siempre en rosca, decíamos que le cabían las generales de esa ley según la cual lo inmediatamente angustiante para la gente no es ni de cerca lo que a esa dirigencia les preocupaba y que la sensación era que la política se habla para adentro y que a la inmensa mayoría de la gente no le interesa nada de nada, eso que se habla la política. Porque esa manera de hacer política no es la que necesita la gente, ni es la que demanda una sociedad democrática.

Mientras la inmensa mayoría de nuestro pueblo padecen inseguridad, angustia de no llegar a fin de mes, de no poder alquilar, de andar en la calle, de ser pobre, de no tener laburo ni salud mental, de no saber a dónde mierda ir o qué hacer para salir con su familia de ese padecimiento; los medios de comunicación nos mostraban a los dirigentes políticos enfrascados únicamente en resolver candidaturas, para luego exigir adhesión, sin dar nada a cambio.

Es cierto, y hay que decirlo, que ese panorama incluye a La Pampa, pero no tanto. Que históricamente en nuestra provincia ha habido un nivel de contención social notablemente superior a la media nacional, pero también acá el alejamiento de la dirigencia política de la preocupación de los sectores más necesitados ha sido cada vez más elocuente, aunque el mismo haya sido por la falta de los recursos con los que antes se contaba, para ir con herramientas al encuentro de las demandas de quienes más necesitan.

Y eso es algo que “más por viejo que por diablo”, según el dicho, saben los viejos dirigentes, que lo venían advirtiendo en nuestra provincia. “Faltan funcionarios que tengan más presencia en el territorio, que vayan más a ver a los intendentes, que haya una mayor comunión entre los intendentes y los funcionarios provinciales. Sigo creyendo que hay funcionarios que no funcionan…” dijo el ex gobernador Carlos Verna, al toque de que el peronismo ganara las elecciones provinciales del 14 de mayo. “Es algo que he hablado con el doctor Marín…” agregaba en esa entrevista, para hacer público el mismo reproche que Marín hace a la actual gestión a todos los que acuden a hablar con él. “Falta hacer política”, reclamaban.

Y esa desconexión entre “los políticos” -los funcionarios que no funcionan y los militantes que no funcionan- con la gente, que redunda en una elocuente falta de respuesta, provocó la impactante elección de las PASO. Impactante porque, a 40 años de la democracia –y contrariamente a lo que muchos dicen- fue la elección más significativa de lo que la democracia representa. Las elecciones nos igualan, mi voto, tu voto, vale lo mismo que el de cualquiera y si, muchas veces, a muchos les ha parecido que nada va a poder cambiar con solamente votar…bueno, esta vez, ese voto individual, de una mayoría silenciosa, que seguramente expresaba la bronca que esa mayoría tiene, su firme decisión de no aceptar la exclusión, se fue sumando uno a uno y terminó sorprendiendo a una dirigencia que “no la vio venir”. No hubo estallido social, pero sí un grito desesperado de cambio, de que no va más. Todo un fenómeno…de-mo-crá-ti-co.

Y así se dio que, ante el fracaso recurrente de lo conocido, más de un tercio de los que votaron creyeron que vale la pena apostar por lo nuevo, aunque sea violento, misógino, facho y anti-derechos. Es que, para buena parte de ese tercio, sobre todo pobres y jóvenes, no se campea futuro en el horizonte y entonces, no merece la pena cuidar nada.

Ni del otro, ni de la sociedad, ni del planeta, ni de la casa común, ni de nada…y el sálvese quien pueda es su rebeldía, la rebeldía que representa Javier Milei, exclusivamente Milei.

Por eso es que -como en La Pampa- UP o el justicialismo o JxC o el radicalismo o algún partido provincial, según el caso, y con mayor o menor contundencia, se impusieron en las elecciones provinciales y la Libertad Avanza ni figuró en los puestos de vanguardia. Como en La Pampa, seguramente les reconocieron virtudes a los ganadores, pero las y los ciudadanos que en las PASO votaron a Milei y en las provinciales no a sus candidatos, es porque por más que algunos se presentaron en su nombre, para ellas y ellos son, si no políticos tradicionales, lo mismo que ellos. Al único que perciben diferente es a Milei.

Milei es el anti-estado. Y para muchos, la presencia del Estado es un padecimiento. También en La Pampa, hay que decirlo, la experiencia diaria de muchos y muchas es la de tener que luchar contra una estatalidad nominal, con intervenciones percibidas como arbitrarias, amputadas, desniveladas. Por ejemplo, te atienden excelentemente en el hospital, pero ¿por qué hay que ir a sacar el turno tan temprano para que te atiendan tanto tiempo después?…eso da bronca, como también le da bronca a la o él laburante del sector privado, o a quien no tiene trabajo o vive de changas, que, al hacer un trámite en una oficina pública, se encuentra con un empleado o empleada pública -ni qué hablar del funcionario que le es siempre inaccesible- que calentito en el invierno o bien refrigerado en el verano, que hasta toma su café con leche en su presencia, lo hace esperar o su respuesta es siempre el “no se puede”…La crítica social general fue: hay un Estado en mal Estado. Antes que un rechazo doctrinario, en abstracto, al rol del Estado como actor de la vida social, como medidor, como acompañante; con el voto, señalaron la inconsistencia de la intervención estatal en sus vidas.

E insisto, también en La Pampa el peronismo salió tercero en las PASO después de haber ganado en las elecciones provinciales dos meses antes, porque sólo Milei representa el voto que expresa esa bronca contenida y los demás, aunque Milei los presente como sus candidatos, son todo lo mismo. No es que esta vez no votaron por UP porque no se hizo campaña en los barrios. ¿Alguien puede creer que por verlos llegar en bandada, muchos de ellos en sus cuatro por cuatro u otros autos de alta gama, para sacarse la “foto grupal”, que reflejará que estuvieron ahí –porque siempre puede haber alguien controlando- y meter, por una vez, sus zapatillas cancheras en calles de barro o tierra, para alcanzarle “la boleta” a esa señora que la recibe con alguno de sus hijos descalzos y mocosos en brazos…alguien puede creer que por eso esa señora y tantísimos como ella no hubieran votado a Milei y sí a Massa?

Como publicara el sitio web lapoliticaonline.com, Sergio Massa saldrá a buscar, para octubre, el millón de votos menos que tuvo en las PASO, en las 17 provincias que desdoblaron sus elecciones, entre ellas en La Pampa, donde Unión por la Patria tuvo 40 mil votos menos en las PASO que los que consiguió Ziliotto para ser re electo el 14 de mayo. Para eso, tal cual lo publicara Infobae, Massa ya se comunicó en persona con Ziliotto -y otros dos gobernadores- para que profundice el trabajo territorial y la campaña de cercanía para asegurar que el oficialismo entre en el balotaje.

Lo insólito es que según el diario La Nación, cerca del ministro de Economía y candidato a presidente de UP, adviertan que “muchos gobernadores no jugaron a nada, o por falta de fondos para hacer la campaña nacional o porque la elección provincial se había hecho recientemente y eso hacía difícil volver a movilizar” y, como principales interesados, hayan “empiojado” el panorama y disminuyeran ostensiblemente las posibilidades de un resultado electoral favorable al gobierno (sumando adhesiones hasta hoy no expresadas), con las medidas post PASO que tomaron en línea con el FMI, estableciendo cláusulas y metas de cumplimiento impracticable, a cambio de los 7 mil 500 millones de U$A que tardan más en llegar que el ejército del general Alais a reprimir el levantamiento de Aldo Rico y los carapintadas en la semana santa del felices pascuas de Alfonsín en 1987.

Es así que acuerdan mantener la finalidad del Déficit Fiscal Primario de 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) para todo el año 2023, lo que requeriría de un ajuste del gasto de proporciones mayúsculas; la acumulación de Reservas en el BCRA debería lograr (considerando la negatividad que hoy presentan y la positividad que se reclama) un robustecimiento sustancial, que a todas luces resulta inalcanzable; fijar un nivel “adecuado” del tipo de cambio, sin nuevas restricciones (quieren un dólar a 800 pesos y basta de cepo); permitir solamente las inversiones públicas “prioritarias” (caerá estrepitosamente la obra pública); mantener las ayudas sociales “indispensables” (se eliminarán planes sociales); continuar con la baja de los subsidios energéticos (otro tarifazo en puerta); y “corregir” la tasa de interés real de referencia de la Política Monetaria.

Las dificultades fácticas son evidentes. Una devaluación sin compensaciones, como la realizada, sumada a la fuerte suba de la tasa de interés (que escala a 118% nominal, o 209,5% efectiva, anual) en conjunción con las otras medidas implican un brutal castigo a los Ingresos Populares y al normal desempeño de la Economía Real. Muestra de esto, resultan los fuertes y constantes aumentos de los precios, y en algunos casos, la paralización de la actividad comercial (especialmente la semana pasada) debido a la incertidumbre generada en torno a la reposición de la mercadería vendida.

Más que para hacer campaña para que voten a Massa, Ziliotto reaccionó ante ese panorama con medidas que lo atenúen lo más que se pueda. Es meritorio que desde agosto el salario mínimo de un trabajador de la administración pública con familia tipo a cargo, será de $ 262.407 -y el de un maestro de $ 283.607- por encima de la línea de Pobreza, que según el INDEC es de $ 248.962.

Semejante logro es porque Ziliotto acordó con los sindicatos estatales, en paritaria, aplicar una cláusula gatillo mensual hasta noviembre y un incremento del 35 % en las Asignaciones Familiares. Como la inflación de julio fue del 6,4%, el aumento en agosto para el empleado público es del 11,54 %.

Pero son sólo parches -con los que naturalmente no se gana ninguna elección- porque: el aumento será de casi el 12% pero la devaluación fue del 25%, con lo que el poder adquisitivo perderá irremediablemente. Pero además ese aumento será sólo para los trabajadores estatales, maestros y policías ¿y para el resto de los laburantes qué? ¿y para los informales, los que están en negro o no tienen laburo qué?

Lo mismo pasa con la promoción del Banco de La Pampa por el mes de las infancias, que les tracciona venta a los comercios -que ponen un 15% del 40% de descuento-, aunque con la suba de precios hay productos que les están quedando casi al costo en la venta y se quedarán sin margen de ganancia cuando tengan que reponerlos. De todos modos, les ha sido una ventaja, a los comercios y a los bancarizados, pero ¿y para los que no están bancarizados, ¿qué?

La urgencia con que Ziliotto fue a ver al ministro Gabriel Katopodis para empezar la obra de la segunda etapa del acueducto del Río Colorado lo antes posible, tiene que ver con lo que decíamos, dentro de las imposiciones del FMI, a las que accederá su candidato Massa, está eso de permitir solamente las inversiones públicas “prioritarias”. Ziliotto quiere, necesita, que se pongan en marcha las obras más significativas y eventualmente difíciles de detener.

En el mismo sentido Ley de Incentivos Fiscales que rige desde la pandemia, en 2021, en la convicción de que los empresarios paguen salarios, no impuestos, generó $3.500 millones de rebaja de impuestos, pero Ziliotto está preocupado y llamó a que las cámaras empresariales concienticen a sus representados ante la baja utilización de estos créditos fiscales que no son otra cosa que menos impuestos.

No da ni para el chiste de Ballari. No hay nada lindo en lo feo que se va a poner.

