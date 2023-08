Yanina Coronel: “Voy a seguir con esta lucha porque soy inocente”

Compartir esta noticia:

Este martes declararon culpable a Yanina Alexandra Coronel del delito de homicidio doblemente agravado en contra del policía Gabriel Gustavo Páez Albornoz. La mujer dijo que “es inocente”

La sentencia fue dictada por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora. El viernes 8 de septiembre, a las 8.30, se realizará la audiencia de imposición de pena.

Después de conocer la sentencia, Coronel habló con el periodista Daniel Lucchelli, donde manifestó que “estuve presente en la audiencia y desde el comienzo ya me sorprendí ya que los jueces no fueron capaz de dar la cara, es indignante que no estén los jueces en una sentencia”.

También manifestó sorpresa por la sentencia: “habían tantas irregularidades, tantos testimonios falsos, tampoco hubo pruebas de huellas ni uñas. El Estado sigue siendo cómplice de este policía”.

La declararon del delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja con la víctima y por el medio utilizado (veneno); en concurso ideal, en grado de tentativa y en perjuicio del policía Gabriel Gustavo Páez Albornoz.

Como se trata de un juicio de cesura, el tribunal fijó para el viernes 8 de septiembre, a las 8.30, la audiencia de imposición de pena. Por ello, a partir de ahora, las partes tendrán cinco días para ofrecer la prueba que presentarán en ese segundo debate: “Mi abogada tiene que presentar todas las pruebas e incluso puede llevar otro testigo. Ella seguirá pidiendo mi absolución”, le dijo a Lucchelli.

En el proceso intervienen el fiscal Oscar Alfredo Cazenave, que en su alegato final había pedido la misma calificación legal que la Audiencia de Juicio le impuso a Coronel; el querellante particular Benjamín Eugenio Ortiz –en representación de la víctima–; y la abogada particular, Camila Virginia Aimar, quien había solicitado la absolución de la acusada.

Coronel criticó al fiscal y señaló que analizarán denunciarlo por su accionar.

Resaltó que apelará la sentencia de los jueces “esta lucha sigue, no me voy a dar por vencida. No esta todo dicho y sigo teniendo mucho apoyo porque soy inocente y sé que me enfrento a la policía y al Estado”

Respecto a las denuncias de violencia de género que realizó ella contra el policía, indicó que “casi todas las denuncias fueron encajonadas, incluso intento atropellarme, pero me dijeron como no me lastimo no iban a accionar”.

“La violencia está demostrada me lo dijo hasta el juez de familia, por los videos, fotos y audios que yo presente, pero igualmente han encajonado todas las denuncias”.

