Alicia Mayoral: “hay que defender la democracia y una manera es ir a votar a conciencia, que no gane la bronca”

La vicegobernadora electa recibió su diploma este miércoles. Reconoció que “cuesta ir a encontrarte con el vecino y seducirlo desde este realidad económica”, pero se mostró confiada en revertir el resultado electoral. “Está en juego el futuro productivo de la provincia”, advirtió.

La vicegobernadora electa de La Pampa, Alicia Mayoral, dialogó con Plan B, en el marco de la entrega a las autoridades electas en las elecciones provinciales del 14 de mayo, en el Centro Cultural Medasur.

“Estos son los actos que menos me gustan, pero hay que formalizar y estar. Nada para festejar. Acá estamos parados con mucha responsabilidad y en el lugar que nos han dado cada uno de las y los pampeanos”, dijo.

En referencia a las elecciones presidenciales de octubre, Mayoral dijo que está preocupada. “Cómo no mirar qué es lo que va a suceder. Ayer, un ministro del Ejecutivo me decía, que para saber bien el rumbo, tenemos que saber quién viene en diciembre. No es poco y acá estamos”.

Consultada sobre qué tiene que hacer la política en referencia a las propuestas de Javier Milei de acabar con la salud y la educación pública, entre otras medidas. Mayoral dijo que “soy consciente, responsable y respetuosa del voto que emitió cada uno y cada una de las pampeanas. Yo no invito a votar distinto, sí a reflexionar. Precisamente, en ese paralelismo que vos estás dando”, dijo ante la consulta de Plan B.

“¿Qué nos están diciendo si no hay más salud pública?; ¿Qué nos están diciendo si no hay más educación?; ¿Qué estamos eligiendo, sabemos? Yo no estoy subestimando, sé que (Milei) captó el voto bronca, la pobreza, la diferencia está. Eso no lo vamos a negar, el maltrato económico en que nuestro gobierno está atrapado, es una realidad, ahora miramos”, dijo Mayoral.

En cuanto a la participación electoral, Mayoral se preguntó si era tan baja. “Esto es lo que manifiesta la bronca y eso es a lo que no tenemos que volver. Miraba lo que pasaba a nivel nacional y no tenemos que olvidarnos lo que nos costó la democracia. Defendámosla. Y una manera de defenderla, es ir a votar e ir a votar a conciencia, que no solo nos gane la bronca”.

Para la vicegobernadora electa, Unión por la Patria puede revertir el resultado electoral y la situación actual. “De eso no tengo dudas, de que tenemos la capacidad de darla vuelta. En la actualidad, las cosas que están pasando, dejan de ser un saqueo para llegar a ser un robo organizado, una desestabilización que ninguno de los argentinos y las argentinas se merece. Tenemos la capacidad y la tenemos que poner en práctica”, resaltó Mayoral.

“Creo que no habría dudas en que hay que salir a buscar al elector que no quiso participar y, a veces, porque pareciera que las PASO son menos importante. ¿Si cuesta traccionar a Massa en La Pampa? Y si yo te diría, ¿cuesta la realidad social? Cuesta ir a encontrarte con cada uno de los vecinos y seducirlo desde esta realidad económica”, afirmó Mayoral.

“Creo que nuestra fuerza tiene que estar en la quita de estas cosas, que decimos no pueden dejar de estar, como un Ministerio de Salud, como un Ministerio de Educación, como un Ministerio de Obras Públicas y, sobre todo, el querer cerrar las exportaciones, tanto en China como en Brasil, estamos hablando del futuro productivo de nuestra provincia”, advirtió la vicegobernadora electa.

Consultada sobre si hubo rumores de saqueo a supermercados de Santa Rosa, Mayoral dijo que no. “No he hablado con el ministro, pero creo que lo hubiésemos sabido”.

En referencia a las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, que acusó a La Libertad Avanza y a partidarios de Javier Milei, de organizar los saqueos, Mayoral dijo que “esas son las cosas que no debemos hacer. No fomentemos más la violencia ni la grieta. Seamos responsables y tomémoslos como robos organizados”.

Por último y en referencia a la conformación de la nueva Cámara de Diputados en La Pampa, Mayoral dijo que “será de mucho consenso y de mucho diálogo”.

