“Hay que poner la cara y pedir disculpas, el macrismo prometió pobreza cero y nosotros llenar la heladera”

El intendente de Telén, Saúl Echeveste, se refirió a los resultados de las PASO, donde señaló que “los grandes responsables somos la dirigencia política”. Manifestó que se pueden revertir los resultados para octubre pero “hay que tomar decisiones políticas ya”.

El jefe comunal estuvo presente esta mañana en la entrega de diplomas al gobernador y a los diputados provinciales. Mañana le tocará el turno a él: “estoy con mucha satisfacción por el diploma ya que nos permite poder ir por una nueva gestión, en mi caso sería la tercera y lo tomó con mucho orgullo, compromiso y responsabilidad”.

-¿Cómo imaginas los próximos cuatro años?

-Preocupado, la situación actual genera mucha incertidumbre y dolor por lo que está pasando. Creo que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, cuando digo nosotros, la política, sin hacer distinciones, tanto peronistas, radicales, del PRO, por la cantidad de votos que sacó alguien como Milei y en esto no hay que salir a culpar a la gente o salir a cazar brujas o apuntalar con el dedo, los grandes responsables somos nosotros, la dirigencia política, sumado al Poder Judicial, los medios concentrados que permiten que la sociedad este como este y la sociedad no pueda llegar a fin de mes

-¿Crees que es un resultado que se puede revertir?

-Sí, soy muy optimista. Creo que el aparato político tiene que salir a trabajar más que nunca, es un punto de inflexión para toda la dirigencia política porque lo que se está poniendo en juego es mucho, pero también uno entiende a la gente y no se si es un voto con bronca y tal vez es un voto de esperanza que no la genera ni el peronismo ni el PRO, por eso hay que poner la cara y pedirle disculpas. El macrismo en cuatro años vino a prometernos pobreza cero y nosotros a llenarle la heladera y la verdad es que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Así que hay que pedir disculpas y pensar en tomar decisiones políticas ya, no digo de hablar de agenda porque es hablar de futuro, decisiones políticas que planteen una moneda fuerte nacional, que dejemos de hablar del bimonetarismo y que le demos certeza a la gente porque sino no puede tomar decisiones.

