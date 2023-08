Amenazaron a Claudia Lupardo: “Mejor quédate calladita”

Compartir esta noticia:

La dirigente del PTS y candidata a diputada nacional, Claudia Lupardo, denunció que hoy una persona la amenazó, donde le dijo que se quede “calladita la boca” por el caso del juicio a Yanina Coronel.

A través de las redes sociales, Lupardo dio a conocer el texto que le envió una persona que la amenaza.

Frente a esto, la referente del Frente de Izquierda en La Pampa manifestó que “Hoy he recibido una amenaza de esta persona que no conozco. Me dice que, ante el caso de Yanina (Coronel) me quede «calladita la boca», entre otras cosas. Doy a conocer esta denuncia pública (y la haré en breve de manera oficial) porque creo que, cuando estás convencida de algo lo debes llevar hasta la última consecuencia. O sea. He estado participando del juicio y considero que ha sido injusta su condena. Y me sublevan las injusticias”.

Comentó que “De las otras apreciaciones con las que está persona escribe, se desprende la idea de que «adoctrinamos» en las instituciones, algo que es absolutamente falso. Seguiré defendiendo la ESI en las escuelas. Aunque hoy esté jubilada”.



“Y sobre lo de «Flor se sinvergüenzas que curran del Estado» seguramente es un votante de Milei que odia a quienes trabajamos en el Estado”.

Finalmente expresó “No me intimidan estás amenazas. No lograrán que me calle. Pero las denuncio porque hacerlas públicas es una forma de combatirlas”.

Lupardo publicó en las redes sociales lo que le envió el usuario Jona Rubén Fernández:

“Claudia sobre el caso Yanina Coronel mejor quédate calladita la boca ya que sos una impresentable. Con el caso Lucio Dupuy ustedes las pañuelito verde se quedaron todas calladitas puesto que fueron dos colegas tuyas la que lo mataron y violaron. Flor de sinvergüenzas que curran del estado son ustedes. Nefastas psicopatías y deja de lavarle el cerebro a los chicos con la bajada de línea que das en el C.R.E.A.R. Impresentable zurda pañuelo verde”.

