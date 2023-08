Estrellas Amarillas se hizo cargo del estacionamiento céntrico de la CPE

Compartir esta noticia:

Este jueves 24 de agosto se realizó el acto de inauguración del estacionamiento en la esquina de Mansilla y Gil de Santa Rosa. El inmueble se lo cedió la Cooperativa Popular de Electricidad.

El convenio es por dos años con posibilidades de renovación. Además, los fines de semana se usará como una plaza más de la ciudad y se instalará de manera permanente la pista de educación vial.









“Hace 20 años que nuestra fundación está funcionando a pulmón y este estacionamiento es una posibilidad de conseguir fondos para el funcionamiento. Yo estoy de playera hasta la noche, es un trabajo voluntario que hacemos para seguir en funcionamiento”, contó Silvia González.

“Esto de la ley de alcohol cero lo hicimos porque estamos convencidas, pero ya estamos viejas, y teníamos que viajar en colectivo, dormir en las terminales porque no tenemos dinero para el hospedaje”, destacó.

“En 2008 creamos la Agencia de Seguridad Vial y no se destina nada para la prevención. Se podría destinar un 5 %, pero no pasa. Por primera vez, el gobierno de La Pampa, desde hace medio año, nos da 180 mil pesos por mes. De Nación nada. Esta situación ha sido pareja, de todos los signos políticos, de todos los gobiernos, no es de ahora”, añadió.

Por su parte, el presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, dijo que “se alinearon los planetas, Estrellas Amarillas necesitaba un lugar de referencia en la ciudad y la necesidad de contar con dinero y desde la CPE tenemos el gusto de aportar para ese trabajo que realizan con la educación vial, la concientización y la prevención de siniestros”.

“El convenio se inicia con un plazo mínimo de dos años, que puede ser renovable. Además, los fines de semana que no va a tener autos, se va a utilizar como una plaza más con una pista de educación vial que ya tiene la fundación Estrellas Amarillas. La idea es que también esté conectado con el arte”, dijo Carrascal.

Por último, contó que “estuvo sin uso cinco o seis meses porque la Fundación Vida Animal la entregó porque no se podía hacer cargo y de las propuestas que se presentaron, la de Estrellas Amarillas fue la que más aceptación tuvo”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios