Unidad antiestafa: “el ciberdelito se ha exacerbado desde la pandemia”

El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, destacó la inversión en seguridad del gobierno pampeano. Pidió colaboración a la ciudadanía al advertir sobre una estafa, telefónica o virtual. “En estos casos, la inmediatez es muy importante, alcanza con una llamada al 101”.

“Esta inversión es algo muy importante. Era un reclamo cuando empezamos por el 2020 de todos los intendentes y hoy tenemos la gran satisfacción de haber llegado con vehículos a casi la totalidad de la provincia y que permite hacer lo que la policía tiene que hacer: recorrer y andar, dijo el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, a Plan B.

“Los vehículos son para andar, para hacer territorio y eso es lo que a mí me sirve para ver las necesidades que hay”, resaltó el ministro.

“Ahora, llamamos a licitación a 30 motocicletas más. Si dejamos de adquirir nuevo equipamiento, en un año está desgastado. Si se le da una buena oxigenación a esto, no se te cae el parque automotor y es algo muy importante”.

Consultado sobre cuál es la vida útil de un patrullero, Di Nápoli dijo que es de dos años. “En el 2021 ya adquirimos y por eso, para la adquisición, es un error. El Gobernador lo tiene claro a esto y cuando iniciamos la gestión, vimos que había que fortalecer esa parte. Lo estamos haciendo, pero no hay que dejarlo y dejarlo, es caer otra vez en lo mismo”.

Por otra parte, Di Nápoli confirmó la implementación de una nueva área, dedicada al ciberdelito. “En octubre vamos a crear esta área, más allá de que estamos trabajando ya. Ahora, reforzaremos con tecnología, con lo que nos dio el Ministerio de Seguridad de Nación y en octubre viene el ForCIC (Programa de Fortalecimiento de Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen), a terminar una capacitación, que ya iniciamos hace un año con nuestra policía”.

“Está bueno conocer de qué se trata eso y todo lo que significa. El ciberdelito se ha exacerbado notoriamente durante la pandemia. En dos años, los delincuentes se dedicaron a crear esta metodología. El delito mutó y al ciudadano común, esto lo agarró desapercibido. Por ejemplo, antes recibías un llamado telefónico, que tenías un hijo secuestrado y ponías la plata y no sabíamos de qué se trataba. Hoy la gente ya sabe, aunque por ahí, hay abuelos que no. Y lo estamos viendo: los teléfonos fijos son un problema y los celulares, con números que no se saben de quiénes son, también”, dijo Di Nápoli.

En referencia a la instalación de 130 cámaras, Di Nápoli dijo que eran para domos y cámaras fijas. “Son cámaras para reforzar los corredores seguros. Se instalarán en Santa Rosa, General Pico y algunas localidades que estamos evaluando”.

“En el caso de las motos, tienen una webcam que, le garantiza al policía el trabajo y, ante una embestida que puede tener un policía, es un documento que se transporta a la justicia. Hay motoristas y patrulleros. Las estamos distribuyendo a las webcams en toda la provincia, para que trabajen más tranquilos y, cuando hay que llevarle información a un fiscal, no es lo mismo relatarla, que llevarle una filmación”, dijo Di Nápoli.

Consultado sobre las declaraciones del fiscal Armando Agüero, sobre falta de controles de ingreso de personas con antecedentes delictivos a la provincia, Di Nápoli dijo que “él desconocía lo que estamos haciendo. Sí es cierto que en las 24 horas no hay personal en los Puestos Camineros, pero en las localidades hay cámaras y otras formas de hacer el seguimiento de un delincuente”.

“Tenemos cámaras en las localidades, que hacen al seguimiento de las personas que vienen a delinquir. Y estamos trabajando en una metodología que estamos probando en todos los Puestos Camineros, para que no suceda eso”.

En referencia a las modalidades delictivas en La Pampa, Di Nápoli dijo que se está haciendo hincapié en las estafas telefónicas y delictivas. “Hay que concientizar más a la gente. Si uno advierte una estafa e inmediatamente da aviso al 101 y no hablo de llamar a un número específico, hay una forma de abordarla, pero es en la inmediatez en lo que hay que trabajar, por esto de que el delincuente no está viviendo en Santa Rosa y viene de otra provincia limítrofe y le cuesta nada llegar”.

“Yo viví una situación donde, viniendo de Buenos Aires, me pasó una moto a 220 kilómetros por hora. Y esa moto venía de Moreno, a hacer un hecho acá atrás, en la cancha de All Boys, pero la abuela tuvo la viveza de llamarnos y le dijeron que en tres horas, venían a buscar el dinero”, recordó el ministro.

“Ella llamó a la policía y la policía lo esperó. Era la moto que a mí me había pasado, de Moreno. Venía, agarra la bolsita y se va y, a 200 kilómetros hasta Catriló, tarda 20 minutos en irse de la provincia. Esa es la inmediatez de la que yo hablo, de la colaboración de la gente en el llamado. No bien se llama, se dispara las alertas de la Brigada de Investigaciones y las unidades especiales y las seccionales ya se empiezan a mover”, cerró el ministro de Seguridad.

