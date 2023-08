Personal de la Dirección de Género protestó en el Deliberante y anunció más medidas de fuerza

Compartir esta noticia:

Integrantes de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad de Santa Rosa, se acercaron este viernes 25 de agosto al Concejo Deliberante e interrumpieron la sesión para reclamar una solución a sus reclamos. Anunciaron un paro por 48 horas y, de no mediar soluciones, se realizará otro paro por 72 horas y luego por tiempo indeterminado.

Como se recordará, desde la Dirección se reclama por mejoras en las condiciones laborales, apertura de paritarias sectoriales y el pase de todo el equipo completo al CDI de Santa Rosa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Necesitamos una respuesta ya. Nos prometieron el traslado al Centro Territorial. Está trabajando Provincia, está trabajando Nación y nosotras seguimos donde estamos”, denunció una de las voceras”.

“Tuvimos que tener una reunión con funcionarios del Ministerio de Nación, para ver qué podemos hacer con esto, porque se ve que el conflicto al señor Intendente le queda demasiado grande y no puede darnos respuestas”, agregó.

Desde ATE, Liliana Rechimont anunciaron que ante la falta de respuestas impulsarán un paro por 48 horas y de no mediar una convocatoria, la medida de fuerza será por tiempo indeterminado.

Liliana Rechimont, secretaria de prensa de ATE, dialogó con Plan B y repasó los orígenes del reclamo. “La semana pasada llevamos adelante un paro por 24 horas, de las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad y del equipo interdisciplinario de abordaje a las masculinidades, que es otro equipo que atiende a los varones violentos”.

“Los dos sectores están en conflicto. Lo que necesitamos es adónde van a ir trabajadores y trabajadoras. No hemos tenido respuesta, pasamos nota para solicitar apertura de paritaria y tratar otros temas pendientes y no ha habido respuesta. Tuvimos un acercamiento con un vocero del ejecutivo del municipio, que nos manifestó que al regreso de la licencia del Intendente, iba a convocar a paritarias. Pero el señor Intendente volvió hace meses. Tuvimos otra comunicación para preguntarle si se iba a convocar a paritarias y nos dijeron que por ahora no”, dijo Liliana Rechimont.

“Tenemos muchos temas para tratar y como saben, la directora de Políticas de Género no está asistiendo por razones personales y eso es aceptable como tal. Quedó a cargo la señora Clarisa Alzuri (secretaria de Desarrollo Sociao) y no hay nadie que reemplace para las directivas claras”, afirmó Rechimont. “Este costo político lo va a pagar la municipalidad de Santa Rosa, ante una cuestión administrativa que no se resuelva o salga prontamente, con respecto a la denuncia de una víctima”, agregó.

“Ahora vinimos al Concejo Deliberante para que arbitre los medios y tenga una comunicación con el Intendente, para que abra la paritaria y defina adónde van a ir las trabajadoras y trabajadores del sector. La definición, hasta ahora, es nada. Unos dicen que no, otros que sí, pero la voz oficial del señor Intendente, no la tenemos”.

Rechimont recordó la reunión mantenida con funcionarios nacionales, en el Centro Territorial. “Les mandamos una nota con toda la relatoría de este año y medio de conflicto y la subsecretaria se comprometió a entregárselo a la ministra Ayelén Mazzina, en mano y ver si la ministra de Género, podría presionar o hablar con nuestros representantes, para que se destraba este conflicto”.

“Este conflicto se destraba con un lugar para trabajar, acorde y apto y suficiente para trabajadores y las víctimas, no nos olvidemos de las víctimas”, agregó Rechimont.

En cuento a las medidas de fuerza anunciadas, la secretaria de prensa de ATE recordó que para convocar a una medida de acción directa se esperan cinco días para hacerla efectiva. “Convocamos el paro, esperamos esos cinco días, no nos llamaron, no hubo una comunicación, pasó el paro, seguimos esperando a que nos llamen y ya informamos que las medidas son progresivas y las vamos a seguir sistemáticamente. En el momento en que nos convoquen o llamen a conciliación, se suspenderán las medidas. Pero están planificadas, esperamos cinco días antes y cinco días después y nadie nos llamó”.

Consultada sobre la falta de respuestas del municipio, Rechimont dijo que “si me llevo por una cuestión irracional y no de sentido común, pensaría que hay algo personal con las trabajadoras, que sería grave. Prefiero no decirlo, aunque lo dije. Creo que no se están escuchando todas las campanas y no se está viendo lo que está pasando realmente en ese sector. Se está escuchando una versión, se taparon un poquito las regularidades graves que había en la laguna y entonces pensaron que pasándolas al centro de Errecalde y Francia, se iba a solucionar y las compañeras no iban a seguir reclamando”.

“La realidad es que ese sector no cumple con las condiciones no solo para las trabajadoras, sino para las víctimas y por lo tanto, no hay una política con perspectiva de género. Si hubiera una mirada con perspectiva de génera, las compañeras ni las víctimas, estarían en las condiciones que están y no tendrían las remuneraciones que tienen. Es el único lugar en La Pampa que atiende las problemáticas de Género y Diversidad, que no es menor, es un equipo interdisciplinario que atiende exclusivamente esto. Y no está la respuesta. O es capricho, o es desconocimiento, o es algo personal hacia las trabajadoras, lo que sería muy grave”, dijo Rechimont.

Luego de la protesta en el Concejo, el bloque del oficialismo se comprometió a trasladarle a Luciano di Nápoli el pedido de apertura de paritarias y el traslado o no al CDI. “Queremos que nos digan si van a pasar o no van a pasar, concretamente. Más de eso, nos dijo la viceintendenta, no pueden hacer. Esto ya se hizo y la respuesta fue que pasan al Centro Territorial y que iba a haber apertura de paritarias”, recordó Rechimont.

“Creo que en estos tiempos que corren y con el panorama nacional que nos preocupa a todos y todas, es momento de sanar, reconciliarnos y tener una apertura al diálogo, apelando a la capacidad de escucha del otro. En el peor de los escenarios, si gobiernan los anti derechos y encima, hay un municipio que no atiende las necesidades de trabajadoras y trabajadores, no vamos por buen camino. Es clave que en este momento el señor Intendente habrá una mesa de negociación, para destrabar el conflicto y para limar las rispideces que sí existieron. Podemos sentarnos a hablar y plantear lo que está pasando. En este momento, es crucial que se habrá una mesa de negociación”, cerró Liliana Rechimónt.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios